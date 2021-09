Mars : la Nasa confirme un premier prélèvement de roche

Cette fois, c'est la bonne. Après une première tentative infructueuse, Perseverance, le robot envoyé sur Mars par la Nasa, a réussi à collecter un échantillon de roche de la planète rouge.

L'agence spatiale américaine a confirmé la bonne nouvelle sur Twitter. «Avec une meilleure lumière sur le fond du tube de collecte, vous pouvez voir que l'échantillon est toujours là», a-t-elle écrit.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars





— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 5, 2021