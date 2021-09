Comment le cofondateur d'Apple peut-il devenir le futur éboueur de l'espace ?

Co-fondateur d’Apple, le millionnaire de la tech Steve Wozniak projette de s’occuper des débris en orbite autour de la Terre grâce à sa nouvelle entreprise baptisée «Privateer».

Après le vol de Jeff Bezos dans l’espace fin juillet, un autre millionnaire s’intéresse à cette zone hors de l’atmosphère terrestre. Pourtant, le projet de Steve Wozniak est novateur car il s’écarte de la tendance du tourisme spatial en proposant la détection, le suivi et le retrait des débris en orbite.

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF

— Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021