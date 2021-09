Cancer de l'ovaire : un traitement «très efficace» actuellement à l'étude

Un nouveau traitement combinant deux médicaments montre des résultats prometteurs pour lutter contre le cancer de l'ovaire.

C'est en tout cas ce qui résulte de la première phase de tests opérée par des chercheurs de l'Institute of Cancer Research (ICR) de Londres et du Royal Marsden NHS Foundation Trust, dont les détails ont été dévoilés lors du congrès de l'European Society for Medical Oncology, qui se tient jusqu'à demain.

Durant leurs travaux, les scientifiques ont administré à 25 patients atteints de cancer séreux de bas grade de l'ovaire (une forme dont l'évolution est plus lente mais pour laquelle la chimiothérapie est moyennement efficace) une combinaison de deux produits : le VS-6766 et le defactinib.

Ces deux médicaments s'allient pour stopper les signaux nécessaires aux cellules cancéreuses pour évoluer. Résultat : près de la moitié (46%) des patients ont vu leur tumeur diminuer. Et l'efficacité du traitement semble encore plus importante chez les personnes possédant une mutation du gène KRAS (une mutation présente dans trois-quarts des cancers), puisque la diminution de la tumeur a été constatée chez 64% d'entre eux.

Ces résultats, jugés «très efficaces», ont permis de lancer une phase II de l'expérimentation.

«Je suis ravi que cette combinaison de médicaments ait si bien fonctionné dans un groupe de patients qui ont un besoin urgent de nouveaux traitements, a déclaré le Dr Susana Banerjee, de l'ICR. Nous espérons vivement que cela pourrait devenir la norme de soins pour les femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire séreux de bas grade.»

Selon le Guardian, ce type de cancer a tendance à se développer à un plus jeune âge. Moins de 13% des patients répondent à la chimiothérapie et moins de 14% répondent à l'hormonothérapie.