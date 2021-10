Prix Nobel 2021 : voici les lauréats dans chaque catégorie

Depuis l'ouverture de cette saison 2021 des Nobel, ce lundi 4 octobre, trois prix ont déjà été attribués successivement chaque jour, dans les domaines de la médecine, de la physique et de la chimie.

Le Nobel de médecine

Il a été décerné lundi 4 octobre à deux chercheurs américains, David Julius et Ardem Patapoutian, pour leurs travaux explicatifs sur le fonctionnement du système nerveux en rapport avec la température et le toucher.

BREAKING NEWS:



The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

«Les découvertes révolutionnaires des lauréats de cette année nous ont permis de comprendre comment la chaleur, le froid et la force mécanique peuvent initier les impulsions nerveuses qui nous permettent de percevoir et de nous adapter au monde qui nous entoure», a estimé l'Académie pour expliquer la raison de cette victoire.

Le Nobel de physique

Pour la première fois depuis 1995, il a récompensé ce mardi 5 octobre deux spécialistes du changement climatique. Le premier est l’Américano-japonais Syukuro Manabe (90 ans) pour ses travaux publiés dans les années 60 sur l’effet de serre. Le second est l’Allemand Klaus Hasselmann (89 ans) pour la fiabilité de ses travaux sur les modèles climatiques.

BREAKING NEWS:



The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Le prix est également partagé avec un troisième scientifique, l’Italien Giorgio Parisi (73 ans) pour ses recherches sur «la découverte de l'interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l'échelle atomique à l'échelle planète», a détaillé le jury réuni à Stockholm (Suède).

Le Nobel de chimie

Ce prix est revenu à deux spécialistes de 53 ans pour la mise au point, de façon indépendante en 2000, de la catalyse asymétrique, également appelée organocatalyse.

BREAKING NEWS:



The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Le concept est simple : remplacer les deux catalyseurs traditionnels, à savoir les métaux et les enzymes, par la proline, qui regroupe de petites molécules organiques. La proline possède un triple avantage : sa facilité d’utilisation, son faible coût et son aspect écologique.

Trois autres récompenses doivent être décernées dans les prochains jours : le prix Nobel de littérature ce jeudi à Stockholm (Suède), celui de la paix ce vendredi à Oslo (Norvège) et celui de l’économie lundi 11 octobre.