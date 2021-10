Dopamine : à quoi sert réellement cette hormone ?

La dopamine, un messager chimique qui assure la transmission des messages d'un neurone à l'autre, a de multiples fonctions au sein de notre cerveau.

Comme l’explique le docteur Jean-Michel Cohen, la dopamine est un transmetteur neurologique «qui permet de donner des informations entre les neurones, c’est-à-dire les cellules du cerveau».

un booster de motivation

Ce composé biologique agit sur des fonctions cognitives et physiques. Aussi appelée molécule du plaisir immédiat ou du bonheur, la dopamine est un moteur à l’action. Elle est impliquée dans «la rapidité d’exécution, l’attention, la motivation, ou encore l’énergie».

Cette molécule est également liée au circuit de la récompense du cerveau. Ce système est celui qui entraîne un sentiment de satisfaction après avoir réalisé une tâche, ou atteint un objectif.

Précurseur de la noradrénaline et de l’adrénaline, la dopamine est notamment sécrétée «lorsqu’on a une relation sexuelle et que l’on est dans état d’excitation». On peut également en libérer après une séance de sport, ou encore à la suite d’un plaisir alimentaire, ajoute le spécialiste.

Ce dernier souligne que la dopamine est utilisée pour limiter les tremblements des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, liée à la destruction des neurones dopaminergiques, pour soulager certains troubles auditifs, ou encore dans les services de réanimation.

«On en donne parfois aux personnes qui ont des bourdonnements ou des sifflements dans les oreilles», explique Dr Cohen, auteur du livre «La méthode Cohen» (éd. First), mais aussi aux patients victimes d'un choc hémorragique «afin d’améliorer la constriction des vaisseaux et de rétablir une tension artérielle normale».