Tourisme spatial : Virgin Galactic emmènera ses premiers clients dans l'espace fin 2022

C'est un énième report pour Virgin Galactic. La compagnie de tourisme spatial fera voyager ses premiers clients fin 2022, soit dix ans après ses objectifs initiaux.

Pourtant, Virgin Galactic semblait bien partie. La société fondée par le milliardaire britannique Richard Branson avait réussi son vol inaugural en juillet, en transportant quatre personnes dans l'espace, seulement quelques jours avant Jeff Bezos.

Mais Virgin Galactic n'en a pas fini avec les problèmes techniques. L'entreprise souhaite proposer un voyage de quelques minutes en apesanteur, permettant aux clients d'admirer la Terre à travers les hublots. Sauf qu'avant de réaliser ces vols commerciaux, Virgin Galactic doit mener à bien le vol Unity 23, une mission de recherche pour l'armée italienne.

Le vol Unity 23 était prévu pour octobre 2021. Ce n'est finalement plus le cas : Virgin Galactic a publié un communiqué ce 14 octobre, reportant la mission à mi-2022. La société s'est justifiée en évoquant des «tests de matériaux récents» nécessitant «une analyse plus approfondie». Avec ce changement de calendrier, le service commercial ne commencera qu'«au quatrième trimestre 2022».

Dix ans d'attente

Créée en 2004, la société Virgin Galactic espérait lancer ses premiers vols commerciaux en 2010. Force est de constater que les travaux ont pris du retard. Un premier accident a eu lieu en 2007, tuant trois ingénieurs lors de tests de pré-lancement de systèmes de fusées. En 2014, le crash d'un vaisseau spatial en plein vol d'essai a fait un mort.

Depuis, Virgin Galactic ne veut plus prendre de risques. «Notre nouveau calendrier autour du vol Unity 23 souligne nos procédures axées sur la sécurité, offre la voie la plus efficace vers un service commercial et constitue la bonne approche pour notre entreprise et nos clients», a indiqué Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic.

L'entreprise peut de toute façon compter sur une solide base de clients. Les billets pour l'espace, vendus en avance à 250.000 dollars (environ 210.000 euros) ont rapidement trouvé preneurs. 600 réservations ont été effectuées et 8.000 personnes sont inscrites sur liste d'attente. Parmi les clients célèbres, on compte les acteurs Tom Hanks, Ashton Kutcher, ou encore Angelina Jolie.