Cancer du sein : un nouveau traitement contre le «triple négatif»

Un peu d’espoir pour les femmes atteintes d’un cancer du sein. Et pour cause, les patientes souffrant d’une forme agressive de la maladie auront accès à un traitement innovant qui permet d’allonger la durée de vie de plusieurs mois. De quoi continuer à espérer, le temps de trouver d’autres thérapies.

Si le cancer du sein se soigne de mieux en mieux en France, ce n’est pas le cas de ce que les médecins appellent le « triple négatif » et qui touche 15% des patientes, c’est-à-dire 9.000 nouveaux cas chaque année. Cette forme de pathologie, ne présente aucun marqueur à la surface des cellules cancéreuses et peut seulement répondre à une thérapie ciblée et lourde. Le taux de survie à cinq ans est de 11.3% et n’a pas changé au cours des vingt dernières années. Sur les patientes atteintes du « triple négatif », 40% ont moins de quarante ans.

Cette nouvelle thérapie, fabriqué par le laboratoire américain Gilead, consiste en un traitement par anticorps conjugué à une chimiothérapie et s'adresse aux femmes dites « en échec thérapeutique » après avoir déjà reçu deux autres traitements.

Un accès en France à partir du 1er novembre

Les premiers résultats sont plutôt encourageants avec une médiane de survie sans progression de ces tumeurs de quatre mois. La médiane de survie globale est également doublée (12,1 mois, contre 6,7 mois avec la chimiothérapie).

Interrogée par l’AFP, l’oncologue à l’Institut Curie Delphine Loirat – laquelle a évalué cette thérapie -, se montre optimiste : « C'est un vrai progrès, on n'avait jamais eu d'aussi bons résultats dans cette situation pour le cancer du sein triple négatif métastatique ».

Concernant la disponibilité de ce traitement en France, le ministre de la Santé Olivier Véran a récemment annoncé à l'Assemblée nationale que le Trodelvy – médicament en question - sera disponible en France en accès précoce à partir du 1er novembre.