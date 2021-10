Bientôt une station spatiale pour les touristes ?

Le rêve de vivre dans l'espace se rapproche de la réalité. Blue Origin, la startup spatiale fondée par Jeff Bezos, et Sierra Space ont annoncé lundi les plans d'Orbital Reef, une station spatiale développée, possédée et exploitée commercialement qui sera construite en orbite terrestre basse.

Présenté comme un «parc commercial à usage mixte dans l'espace», Orbital Reef donnera aux clients la possibilité d'avoir une adresse dans l'espace, selon un communiqué relayé par CNet. Les sociétés s'attendent à ce que des entreprises privées, des particuliers et des gouvernements soient intéressés par l'utilisation des installations en orbite. La station spatiale sera opérationnelle dans la seconde moitié de la décennie, indique le communiqué.

La station spatiale offrira le transport et la logistique, l'habitation dans l'espace, l'hébergement des équipements et un équipage à bord. Au fur et à mesure que le marché d'Orbital Reef se développera, il en sera de même pour les postes d'amarrage des modules, les ports pour véhicules, les services publics et les commodités. Elle accueillera également des touristes.

60 ans de développements

«Pendant plus de 60 ans, la NASA et d'autres agences spatiales ont mis au point des vols spatiaux orbitaux et des habitations dans l'espace, ce qui nous a permis de préparer le décollage des activités commerciales au cours de cette décennie», a déclaré Brent Sherwood, vice-président senior des programmes de développement avancé de Blue Origin, dans un communiqué.

Parmi les bailleurs de fonds d'Orbital Reef figurent Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions et l'Arizona State University.

Cette nouvelle intervient après que les grands entrepreneurs de l'espace Lockheed Martin et Nanoracks ont annoncé la semaine dernière leur projet de station spatiale commerciale, baptisée Starlab. La société privée Axiom Space a également des aspirations similaires.

D'autres projets de stations spatiales commerciales ont vu le jour et ont disparu au cours des dernières décennies, mais jusqu'à présent, les habitats humains en orbite sont largement restés le domaine des gouvernements nationaux, avec la Station spatiale internationale en tête.

L'ISS est actuellement financée jusqu'en 2024 au moins. Le débat sur la prolongation de la durée de vie de la station est une conversation quasi constante depuis sa création. Reste à voir comment l'intérêt croissant pour les stations spatiales commerciales peut, ou non, faire évoluer cette discussion.