Espace : Les 20 plus belles photos prises par Thomas Pesquet depuis l'ISS

Après avoir effectué une mission de près de 6 mois dans l’espace à bord de la Station spatiale internationale, l’astronaute français devrait faire son retour sur Terre prochainement. L'occasion rêvée pour vous faire découvrir ou redécouvrir une sélection de ses plus beaux clichés qui témoignent de l’immense mais fragile beauté de notre planète.

Nommé commandant de bord de l’ISS en octobre dernier, Thomas Pesquet a travaillé avec ses collègues sur près de 232 expériences scientifiques dans cette station spatiale au cours de leur mission, mais il a cependant trouvé le temps de s’adonner à une de ses activités favorites : faire de la photographie. D’ailleurs, c’était en partie cette passion qui l’avait fait connaître en 2016, lors de sa première mission d’astronaute.

De retour à bord de la Station spatiale internationale depuis le 24 avril 2021, il a repris son appareil photo dès le 25 avril pour réaliser un premier cliché sublime qui immortalisa la Normandie, sa région d’origine. Depuis, il a partagé très régulièrement sur les réseaux sociaux des centaines de photos de la Terre prises depuis l’espace, accompagnées de ses commentaires. Révélant la beauté des paysages de notre planète, ses prises de vues ont pour but d’attirer l’attention du grand public sur les enjeux écologiques car Thomas Pesquet est très engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la Terre, il a d’ailleurs été nommé, peu de temps avant de rejoindre l’ISS, ambassadeur de bonne volonté de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Voici donc un tour du monde photographique effectué à travers l’œil de l’astronaute français et commenté par lui-même, qui part de sa Normandie natale jusqu’au Kilimandjaro, sommet le plus haut d’Afrique en passant par Dubaï et Maupiti, petite île au lagon sublime en Polynésie française.

NORMANDIE (FRANCE)

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« La trajectoire de la Station va toujours d'ouest en est : une chance pour ma Normandie natale, sous le soleil comme toujours (quoi qu’en diront les rageux). Elle ouvre le bal des photos depuis l’orbite ! ». Intitulée « Revoir la Normandie », cette photo a été prise le lendemain de son arrivée à bord de l'ISS, le 25 avril 2021, et partagée deux jours après.

MEXIQUE

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Je ne sais pas ce qui donne ces couleurs et ces formes, au Mexique : peut-être des champs de piments ? C’est un plaisir de photographier le Mexique depuis l’espace, avec toutes ces formes et ces contrastes colorés ! J’y ai fait un stage dans une autre vie, c’est aussi beau et multicolore vu de près ». Photo intitulée « Red Crop Art », datée du 7 août 2021.

TANZANIE

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« L’angle parfait : quand les rayons du soleil atteignent une zone de delta, c’est toute la côte qui se met à scintiller. Un spectacle que j’ai essayé de capturer en survolant une mangrove en Tanzanie, mais la photo ne lui rend pas du tout justice. En tout cas ça semble refléter la vie foisonnante qui doit grouiller là-dessous. On ne dirait pas comme ça, mais les mangroves fournissent moyens de subsistances à des millions de personnes dans le monde. Puits de CO2, barrières contre les tempêtes – les vagues y perdent en puissance –, labyrinthe de racines qui stabilisent les sols et filtrent les sédiments… Les mangroves sont bien placées pour lutter contre les effets du réchauffement climatique sauf qu’elles sont aussi elles-mêmes particulièrement vulnérables face à la montée des eaux et au bouleversement des cycles de précipitations… ! ». Photo titrée « Scintillante » et prise le 28 avril 2021.

DUBAÏ (Émirats arabes unis)

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Dubaï, un classique de la photo spatiale avec ses formes remarquables de jour comme de nuit. L’Exposition Universelle s’y tient cette année, et la France et son pavillon magnifique sont à l’honneur en cette journée pour y porter le plus haut possible les valeurs de liberté, égalité, fraternité… et protection de la planète ». Photo réalisée le 26 mai 2021.

ARGENTINE

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Le glacier d’Upsala, en Amérique du sud, s'étend de la frontière entre le Chili et l'Argentine au parc national Los Glaciares. Le spectacle des glaciers est à la fois majestueux, avec ses lentes vagues de glace qui se déversent dans une eau dont la teinte de bleu trahit la température, mais aussi inquiétant. Partout, ils reculent, ce qui est tout à fait visible depuis l’espace, non seulement à l’œil nu, mais surtout grâce aux satellites d’observation dont les instruments spécialisés et les orbites répétitives permettent aux scientifiques de confirmer le réchauffement climatique ». Cliché daté du 8 mai 2021.

CANADA

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Une étude en et au Canada. De loin ça ressemble à un QR code ou à de l'art moderne, ou peut-être à un écran d'ordinateur qui se serait figé... Pourtant on n'est pas dans la matrice mais toujours dans l'#ArtGriculture :) Une chose qui m’a particulièrement marqué pendant cette mission, c’est l’incroyable diversité de formes et de couleurs des champs d’agriculture et des pâturages de par le monde. Peut-être que devenir ambassadeur de la FAO m’y a rendu plus attentif… Leur omniprésence sur Terre est évidemment liée au besoin de sécurité alimentaire des populations, et malgré leur immense variété, une chose ne change pas : on a besoin de faire pousser de la nourriture. Des champs et des prairies ronds, carrés, autour des rivières, dans les creux des vallées, dans les déserts, qui transforment le paysage. À mesure que notre climat change, nous devons nous adapter et apprendre à cultiver différemment pour garantir une alimentation saine pour tous ». Intitulée « Canadian Crop Art », cette photo a été prise le 3 juin 2021.

MADAGASCAR

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Un des plus beaux pays du monde sans aucun doute : Madagascar ! On est accueilli par l’embouchure de la Betsiboka, qui déploie de magnifiques veines rouges sur des dizaines de kilomètres. J’avais pris la même photo pendant ma première mission sans savoir d’où venait cette flamboyance. Les internautes m’avaient appris qu’elle était malheureusement causée par la très forte érosion causée par la déforestation massive. Sans les racines des arbres pour ancrer le sol, à chaque précipitation des vagues de sédiments se déversent dans le fleuve jusqu’à l’océan… Un phénomène dramatique que l’on retrouve sur toute la planète : des surfaces de forêts de la superficie de la Station spatiale disparaissent toutes les trois secondes ! La FAO fait un travail remarquable pour la restauration de ce type d’écosystème, leurs experts ont les arguments et les propositions pour renverser la tendance ». Photo datée du 28 avril 2021.

EUROPE DE l'EST

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« On m’a demandé si les musées me manquaient, mais pas de problème : j’ai le spectacle de la Terre. Peut-être que j’exagère mais il me semble bien qu’un artiste a posé ses pinceaux sur ces champs dans l'est de l'Europe. Quand on n’a pas de musée, il faut avoir une fusée ! ». Cette prise de vue datée du 9 octobre 2021 porte le titre de « Perfection des pastels ».

AUSTRALIE

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Je ne suis toujours pas allé en Australie mais il va falloir réparer ça un jour : cette île-continent présente vraiment les paysages les plus somptueux du monde vus du ciel, je ne me permets pas de douter que c'est tout aussi époustouflant vu de près ! ». Photographie réalisée le 14 mai 2021.

CRIMÉE

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Marais et marais salants à la limite de la péninsule de Crimée pour un samedi coloré. Les multiples teintes de rose sont éblouissantes, les champs ronds et carrés apportent une touche artistique supplémentaire et les nuages donnent un peu de relief. La photo spatiale classique, en fait ». Photo prise le 18 août 2021.

KILIMANDJARO (TANZANIE)

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Le Kilimandjaro ! Voilà le dernier élément en date de ma série sur les plus hautes montagnes : c’est le plus haut sommet d’Afrique ! Il est également parfait pour ma série « Volcan » puisqu’il en possède 3 (éteints) ». Cliché fait le 23 septembre 2021.

ARABIE SAOUDITE

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Les formes et couleurs incroyables du désert saoudien, et tout à coup : des ronds dans des carrés. Invariablement, la main humaine apporte au paysage des lignes très régulières, quand la nature tend plutôt à éroder de façon erratique ». Intitulée « Triangle Circle Crop Art », cette photo est datée du 18 août 2021.

GOLFE DU MORBIHAN (FRANCE)

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Le Golfe du Morbihan. Cette vue depuis l'espace annonce la France, et elle va clairement me manquer... il faudra se consoler en visitant la région depuis le sol. La légende raconte qu'il y a autant d'îles dans ce golfe que de jours dans l'année, et j'ai le regret de vous annoncer que ni la science, ni le vol spatial habité ne confirment cette histoire ». Photo prise le 8 octobre 2021.

ÉGYPTE

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Le cerveau humain aime reconnaître des formes familières tout autour de nous, ça s'appelle la paréidolie (mot compte triple). Je vois clairement un cœur en survolant une grande oasis au sud du Caire, en fait l’un des plus anciens systèmes d’irrigation et de gestion durable de l’eau de l’histoire de l’humanité ! Bonne fête à toutes les mères et surtout à la mienne ». Cette photo intitulée « Bonne fête des mères » a été prise le 1 mai 2021 et partagée sur les réseaux le jour de la Fête des mères, le 30 mai.

AÉROPORT PARIS-VATRY (FRANCE)

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Paris Vatry rassemble mes deux vues préférées depuis l'espace : aéroport et #ArtGriculture :) Une chose qui m’a particulièrement marqué pendant cette mission, c’est l’incroyable diversité de formes et de couleurs des champs d’agriculture et des pâturages de par le monde. Peut-être que devenir ambassadeur de la FAO m’y a rendu plus attentif… Leur omniprésence sur Terre est évidemment liée au besoin de sécurité alimentaire des populations, et malgré leur immense variété, une chose ne change pas : on a besoin de faire pousser de la nourriture. Des champs et des prairies ronds, carrés, autour des rivières, dans les creux des vallées, dans les déserts, qui transforment le paysage. À mesure que notre climat change, nous devons nous adapter et apprendre à cultiver différemment pour garantir une alimentation saine pour tous ». Photo datée du 30 septembre 2021.

VENISE (ITALIE)

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Venise, telle un poisson au milieu de la lagune. Auguri Luca ! Mon collègue italien est fier de ses racines siciliennes. Alors en hommage, quelques clichés pour tenter de rendre justice à la beauté de son Italie natale ». Photo prise le 18 août 2021.

LA MER MORTE

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« On l’appelle mer Morte parce que sa concentration en sel empêche les poissons et les algues de s’y développer… elle fait néanmoins le bonheur de certains planctons et bactéries extrémophiles. Je me rappelle y avoir nagé quand j’étais pilote : la moitié du corps flotte hors de l’eau, c'est un peu comme être sur une planche de surf… l’intérêt, c’est que quand on est fatigué on fait une petite pause et on se repose tranquille en flottant à la surface. Attention de ne pas se mettre de l’eau dans les yeux par contre, ça pique à mort. Au sud, ce sont des marais salants, toujours avec des formes et des couleurs très distinctives depuis l'espace ». Cliché pris le 23 juin 2021.

LAS VEGAS (ÉTATS-UNIS)

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Las Vegas, dont on reconnaît le célèbre strip où se concentre la vie nocturne. Chacun y reconnaîtra son casino, son hôtel et sa piscine préférée ». Intitulée « Les Lumières de Las Vegas », cette photo a été réalisée de nuit, le 27 août 2021.

MONT-SAINT-MICHEL (France)

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« L’iconique Mont-Saint-Michel : on voit distinctement les structures sur l’abbaye qui le coiffe : mes photos sont peut-être plus nettes qu’il y a 4 ans. Les deux portes de la côte normande, avec un certain Mont connu dans le monde entier, comme me le confirment mes coéquipiers ! On a fait plusieurs passages au-dessus de ma région natale dernièrement, et ce ne sont pas les cibles qui ont manqué… ». Photo prise le 14 juin 2021.

MAUPITI (POLYNÉSIE FRANÇAISE)

© Thomas PESQUET / ESA / NASA

« Maupiti (et une piste d’aéroport qui laisse rêveur). Ia ora na ! Le Pacifique est immense et notre trajectoire ne nous amène que rarement pile au-dessus de la Polynésie française, mais quand c’est le cas, c’est immanquable !! Il y a une bonne raison pour que le “bleu des mers du sud” s’appelle comme ça… Voici quelques atolls et îles de l’archipel de la Société et une île des Australes (le détail est dans les légendes des photos). La Polynésie est évidemment aux premières loges du changement climatique et touchée d’une manière bien différente qu’en métropole. Comme pour la Grande Barrière au large de l’Australie, c’est le blanchissement du corail qui symbolise la surchauffe. On m’a parlé d’initiatives de jeunes Polynésiens pour replanter le corail… ». Photo prise le 3 juillet 2021.