Premiers secours : voici les 5 gestes de base à connaître absolument

Vous faites face à une situation d’urgence ? Voici les cinq gestes à connaître pour effectuer les premiers secours correctement.

pour sauver d’un étouffement

Une personne victime d’étouffement est consciente, elle ne peut pas parler ni respirer ni tousser car ses voies respiratoires sont obstruées. Dans ce cas-ci, il faut donner cinq claques dans le dos de la victime d’étouffement. Entre chaque claque, il est impératif de vérifier si la situation est revenue à la normale. Si les claques restent sans effet effectuer 5 compressions abdominales au maximum.

Si les compressions restent sans effet, faites prévenir les secours par un tiers et recommencez le cycle claques puis compressions abdominales.

pour stopper un saignement abondant

Une personne saigne abondamment, pour faire stopper ce saignement en toute sécurité, voici les étapes à suivre. Il faut éviter à tout prix de rentrer en contact direct avec son sang. Il faut donc avoir les mains protégées de gant, d’un linge ou encore d’un sac plastique pour compresser la plaie. Après cette première étape, il faut allonger la victime en position horizontale.

Il faut ensuite alerter les secours. Demandez à une tierce personne de le faire pour pouvoir continuer de faire pression sur la blessure. Si vous êtes seul, faites le vous-même mais appliquez un tampon relais le temps d’alerter les secours. En cas de saignement encore abondant compressez plus fort la blessure. Une fois la victime prise en charge par les secours, lavez-vous les mains.

face à un cas d’inconscience

Avant d’entamer toute procédure de premiers secours dans un cas d’inconscience, il faut vérifier que la victime est réellement inconsciente. Ensuite, si cela est nécessaire, libérez-lui les voies respiratoires, vérifiez sa respiration et placez-la en position latérale de sécurité.

Faites contacter les secours ou faites le vous-même si vous êtes seul avec la victime et vérifiez régulièrement la respiration de cette dernière jusqu’à sa prise en charge par les secours.

pour l’arrêt cardiaque

Si une personne victime d’inconscience ne respire pas correctement ou plus du tout, il faut alors effectuer les gestes de premiers secours utiles en cas d’arrêt cardiaque. Prévenez ou faites prévenir les secours d’urgence et faites-vous apporter si possible un défibrillateur automatisé externe.

En attendant l’arrivée des secours, commencez le massage cardiaque. Effectuez 30 compressions thoraciques puis deux insufflations. Continuez à alterner les compressions et les insufflations jusqu’à l’arrivée des secours ou jusqu’à ce que la victime respire de nouveau normalement.

pour gérer un malaise cardiaque

La victime d’un malaise cardiaque est encore consciente et peut parler. Il est donc nécessaire de lui poser des questions pour juger de son état et pouvoir transmettre les informations au service d’urgence. Il faut lui demander depuis combien de temps dure son malaise, si c’est la première fois qu’une situation pareille lui arrive, si elle prend des médicaments spécifiques pour le cœur.

Aidez la victime à s’installer dans une position confortable, assise, semi-assise ou même allongée. En attendant les secours, vérifiez régulièrement que la victime est toujours consciente et qu’elle respire normalement.