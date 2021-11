Dr Brigitte Milhau: «Le corps humain m'épate toujours autant»

La santé dans les veines. Le médecin Brigitte Milhau anime chaque samedi à 9h00 sur CNEWS l’émission « Bonjour Dr Millhau ». Elle partage le plateau avec sa fille, Sacha, le temps de la rubrique « La santé expliquée à ma fille ». Face au succès de ce rendez-vous pédagogique, elles ont eu l’idée de publier « Le corps en question » un ouvrage qui traite des nombreux organes méconnus.

Dans votre livre, vous présentez toute une liste d’organes méconnus. Il y en a dont on a déjà entendu parler, mais globalement, les gens connaissent peu le corps humain…

Dr Brigitte Milhau : Il y a une expression que je trouve très juste qui dit que « la santé c’est le silence des organes ». Quand vous n’en entendez pas parler, c’est que ça va. Et malheureusement quand vous en entendez parler, c’est que ça ne va pas. Donc, l’idée était de les aborder dans un ouvrage pour mieux en prendre soin, sans attendre qu’ils aillent mal.

Sacha Milhau-Menahem : Je les connaissais de nom, mais je ne connaissais pas leur fonction. Pour certains, j’ignorais même où ils se trouvent.

Dr Brigitte Milhau : Peu de gens savent où se situe leur foie, par exemple.

Le corps humain reste une machine très complexe. Est-il simple d’en parler ?

Dr Brigitte Milhau : Beaucoup de gens qui l’ont étudié pendant des années sont de grands spécialistes, mais ils sont incapables de se faire comprendre. C’est pour ça que l’échange avec ma fille est très utile. Elle me pose des questions claires et attend des réponses claires. Ça m’oblige à vulgariser.

Quel intérêt a-t-on à mieux connaître ses organes ?

Dr Brigitte Milhau : Pour éviter les complications de santé, mieux vaut s’en préoccuper avant. Par exemple, si vous surdosez des médicaments ou si vous les mélangez avec de l’alcool, votre foie va finir par ne plus être efficace. C’est pareil avec la vésicule biliaire : si vous la surchargez avec un repas trop gras, elle ne fonctionnera plus.

A ce sujet, vous tordez le cou aux idées reçues dans votre livre en expliquant que la vésicule biliaire sert à quelque chose...

Dr Brigitte Milhau : C’est en effet une petite réserve. C’est le foie qui fabrique la bile et qui en distribue. Mais quand vous avez surchargé votre repas, la vésicule va se contracter pour en ajouter. C’est comme un supplément de liquide vaisselle pour éliminer le gras. Donc, tant qu’elle ne fait pas mal, mieux vaut la garder.

Pourquoi est-ce important de parler de santé ?

Sacha Milhau-Menahem : La santé c’est tout, c’est ce qu’il y a de plus important dans la vie. Finalement, nous n’en parlons pas tant que ça avec nos proches. Bien entendu, il y a eu l’exception du Covid. Tout le monde s’est improvisé médecin et a eu son avis sur tout. C’est pour cela que nous avons eu l’idée de ce livre : aborder avec simplicité le fonctionnement du corps humain pour le comprendre.

Trouvez-vous que les Français prennent assez soin d’eux et de leurs organes ?

Dr Brigitte Milhau : En termes de prévention, nous ne sommes pas très bons en France. On fait plus de curatif que de préventif, contrairement à certains pays d’Europe du Nord.

Sacha Milhau-Menahem : Même à l’école, il n’y a aucun cours sur la santé, sur les organes, sur notre corps. Par exemple, je pense qu’évoquer les premiers symptômes d’un AVC pourrait être utile à beaucoup de monde.

A l’école, il n’y a aucun cours sur la santé ou sur les organes. Sacha Milhau-Menahem

Faut-il que les parents parlent davantage santé avec leurs enfants ?

Dr Brigitte Milhau : Dans l’idéal, oui. Mais il faudrait pour cela qu’eux-mêmes soient déjà sensibilisés. Notre petit livre peut servir d’outil pour aborder la fonction des organes, la respiration, la digestion ou encore combien de temps met un aliment pour aller de la bouche au « bout ».

Internet est-il une source d’information fiable ?

Sacha Milhau-Menahem : A chaque fois qu’on va sur un site et qu’on fait des recherches sur des symptômes, on a l’impression d’avoir une maladie très grave. C’est anxiogène et même dangereux.

Dr Brigitte Milhau : Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’il n’y a pas une maladie qui ressemble à une autre. Des sites spécialisés ne pourront jamais vous expliquer chaque forme dans le détail. Une maladie, c’est avant tout un problème individuel. Ensuite, l’important c’est de ne jamais faire peur parce qu’il y a toujours de l’espoir. Or là, on vous casse vos espoirs et c’est dans ce sens que je ne trouve pas ça très bon.

Pour finir, quel est l’organe qui vous a le plus marqué en travaillant sur ce livre ?

Sacha Milhau-Menahem : Ce sont les pieds, un organe qui est connu mais dont j’ignorais le fonctionnement. Par exemple, quand vous faites un pas, le pied renvoie le sang jusqu’à la tête. J’ai appris à mieux les connaître.

Dr Brigitte Milhau : Le corps humain. Il m’épate toujours autant. Et je ne me lasse pas. Cet exercice qu’on pratique sur CNEWS depuis quatre ans me fait encore apprendre des choses dans la manière de l’expliquer. Je ne m’ennuie jamais avec le corps humain. Et c’est devenu une passion commune avec ma fille.

Le corps en question, Ces organes méconnus, Dr Brigitte Milhau et Sacha Milhau-Menahem, Editions Michel Lafon, 15,95€

Bonjour Dr Milhau, tous les samedis à 9h00 sur CNEWS et tous les matins à 8h40 dans la matinale.