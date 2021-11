Espace : quels sont les effets sur le corps humain ?

Problèmes de vision, troubles cardiaques, perte de masse musculaire... Voyager dans l'espace n'a rien d'une promenade de santé.

Et ce n'est pas Thomas Pesquet qui dira le contraire. L'astronaute français, rentré sur Terre ce 9 novembre après six mois à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS), est en phase de récupération.

Heureusement, les scientifiques disposent aujourd'hui de nombreuses données sur les épreuves traversées par le corps des astronautes. Celles-ci ont été fournies grâce à l'expérience des jumeaux en 2015. Scott et Mark Kelly, vrais jumeaux au patrimoine génétique quasi-identique, ont été recrutés par la Nasa pour étudier les conséquences physiologiques d'un vol spatial. Scott Kelly a passé un an à bord de l'ISS, tandis que Mark l'attendait sur Terre. Voici les principaux changements relevés sur le corps de Scott, et des astronautes qui l'ont suivi.

Un allongement de la colonne vertébrale

Sur Terre, chaque personne subit la gravité et est donc «tassée» sur elle-même. Mais dans l'espace, la pesanteur est beaucoup moins importante : les vertèbres du dos se dilatent, et la colonne vertébrale s'étire comme un ressort. Les astronautes peuvent donc gagner jusqu'à 3% de leur taille initiale, selon la Nasa. Ces quelques centimètres - cinq, dans le cas de Thomas Pesquet - sont perdus dans les mois suivant le retour sur Terre, au prix de douleurs dorsales et parfois d'hernies discales.

UNE VISION DIMINUÉE

Une excellente vue est requise pour devenir astronaute. Mais après plusieurs mois passés dans l'espace, celle-ci se détériore pour presque 75% d'entre eux. Ce syndrome serait dû à une modification de la pression intracrânienne : sur Terre, les fluides sont tirés vers le bas par la gravité, alors que dans l'espace, ils s'accumulent dans le crâne, ce qui accentue la pression à l'arrière des yeux.

Certains astronautes - mais pas tous - récupèrent leurs facultés visuelles à leur retour sur Terre. Globalement, plus le séjour dans l'espace est long, plus les conséquences sont lourdes. Il s'agit d'un véritable problème pour les missions vers Mars, qui devraient durer non pas six mois, mais deux ou trois ans... Le temps pour les astronautes de perdre la vue.

UNE PLUS GRANDE EXPOSITION AU CANCER

Les astronautes sont exposés aux rayons cosmiques, des flux de particules qui circulent dans l'espace. Les effets de ces rayons sont encore peu connus, mais selon la Nasa, ils pourraient agir sur l'ADN et augmenter le risque d'attraper le cancer.

Des muscles et des os plus faibles

La masse musculaire des astronautes peut diminuer de 20 à 30% après un séjour dans l'espace. En cause : la micro-gravité, qui permet de se déplacer sans fournir aucun effort. Un simple élan permet de se propulser d'un bout à l'autre de l'ISS. Le problème est que, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les muscles s'affaiblissent. Les astronautes sont donc obligés de faire de l'exercice physique chaque jour pendant au moins deux heures et demie, pour limiter l'atrophie musculaire.

De la même manière, le squelette n'a plus besoin de soutenir le corps contre la pesanteur. Exactement comme les muscles, il s'affaiblit quand il n'est pas utilisé, conduisant les astronautes à perdre 1 à 2% de leur masse osseuse par mois.

Des troubles cardiaques

Dans l'espace, les astronautes sont en situation de micro-gravité : ils «flottent» et font beaucoup moins d'efforts que sur Terre. Le travail du coeur diminue car il n'envoie plus autant de sang dans les membres inférieurs. Cet organe a alors tendance à rétrécir, à s'affaiblir et même à s'arrondir. Il reprend sa forme initiale quelques semaines après le retour sur Terre. Mais les effets à long terme d'une telle modification restent inconnus.

Du stress, de l'ennui, des troubles du sommeil...

Beaucoup en ont fait l'expérience pendant la pandémie : rester coincé dans un petit espace avec les mêmes personnes peut avoir un sérieux impact psychologique. De nombreux astronautes souffrent ainsi de stress et d'ennui, liés à la monotonie de la vie spatiale, à l'éloignement de leurs proches, à la promiscuité avec les autres...

D'autant plus que la micro-gravité dégrade considérablement leur sommeil. Les astronautes subissent alors la fatigue et encore plus de stress. Pour limiter ces risques, une préparation psychologique est effectuée avant chaque voyage dans l'espace.