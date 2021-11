Des souris paralysées remarchent en 4 semaines grâce à un médicament

De l'espoir pour les personnes atteintes de paralysie. Grâce à un médicament d'un nouveau type, des chercheurs américains ont réussi à faire remarcher des souris atteintes de lésions de la moelle épinière et qui avaient leurs pattes arrière complètement paralysées.

Leurs résultats ont été publiés ce jeudi 11 novembre dans la revue Science. L'équipe scientifique de la Northwestern University espère d'ores et déjà présenter son traitement dès l'an prochain à l'Agence américaine des médicaments, la FDA, afin de mettre en place des essais sur l'homme.

«L'objectif de notre recherche était de développer une thérapie transférable à l'homme qui pourrait être utilisée dans les hôpitaux pour éviter la paralysie aux victimes de traumatismes majeurs ou souffrant de maladies», a expliqué le professeur Samuel Stupp qui dirige l'étude.

Soigner la paralysie est un objectif ancien de la médecine et d'autres traitements expérimentaux sont actuellement à l'étude. Et le traitement expérimenté par Samuel Stupp utilise des nanofibres pour imiter la structure de la «matrice extracellulaire», un réseau de molécules qui se développe naturellement autour du tissu cellulaire.

