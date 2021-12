Blue Origin : Comment suivre en direct le décollage de la mission New Shepard ?

Le troisième vol habité de Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos, doit décoller ce samedi, avec six passagers à bord du vaisseau «New Shepard», baptisé en hommage au premier américain à être allé dans l’espace. Comment suivre l’événement en direct ? CNEWS fait le point.

Le décollage du «New Shepard», au Texas, est programmé pour 8h45 heure locale, soit 15h45 heure de Paris. Il sera retransmis en live pour les internautes sur YouTube, via la vidéo ci-dessous.

Pour ce troisième vol habité, Blue Origin a souhaité rendre hommage à Alan Shepard, le premier Américain a avoir voyagé dans l’espace en 1961. 60 ans plus tard, sa fille, Laura Shepard Churchley, a donc été invitée par l'ex PDG d'Amazon à prendre place dans sa capsule spatiale. «C'est assez marrant pour moi de dire qu'une authentique Shepard va voler dans une New Shepard», a-t-elle raconté dans une vidéo publiée par Blue Origin. «Je suis très fière de l'héritage de mon père», a-t-elle ajouté. Elle sera accompagnée de Michael Strahan, ex-star du football américain devenu animateur de télévision.

We’re thrilled to welcome Laura Shepard Churchley, @MichaelStrahan, @Dylan, Evan Dick, Lane Bess and Cameron Bess on #NewShepard’s 19th mission to space on December 9. https://t.co/LyNwd0nYva pic.twitter.com/mjt58oEZBx — Blue Origin (@blueorigin) November 23, 2021

S’ajoute ensuite l’homme d’affaires Dylan Taylor, PDG de «Voyager Space», une société de portefeuille axée sur l'industrie spatiale, qui, contrairement aux deux invités précédents, a dû débourser la modique somme de 28 millions de dollars pour prendre place à bord du New Shepard. De même pour l’ingénieur et investisseur américain Evan Dick, ainsi que pour Lane et Cameron Bess, père et fils, qui travaillent respectivement dans le monde des affaires et l’informatique.

Les six passagers embarquent donc pour un vol suborbital d’une dizaine de minutes au total pendant lequel ils pourront connaître le phénomène de l’apesanteur. Les deux voyages habités précédents de Blue Origin ont embarqué Jeff Bezos lui-même, ainsi que l'acteur William Shatner, ayant incarné le capitaine Kirk dans la fameuse série Star Trek.