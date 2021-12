Face cachée de la Lune : quel est ce mystérieux cube découvert par le Rover chinois ?

Ces derniers jours, un cliché pris sur la Lune a suscité de nombreuses interrogations. Et pour cause, le rover lunaire baptisé Yutu-2 et envoyé par la Chine, a capturé une forme cubique posée sur la surface de celle-ci.

«J’ai demandé à la lune... quel objet était posé sur toi ?» en modifiant les paroles du groupe Indochine, c’est la question que l’on aurait souhaité poser à notre satellite naturel, après que l’Agence spatiale chinoise (CNSA) a révélé la photographie, ce 3 décembre.

Si la photo a été prise en novembre dernier, il était pourtant encore trop tôt pour déterminer quel était l’objet, en raison de la distance qui le séparait de l’appareil. «Cette chose est intéressante ! Allons le voir !» ont alors pensé les scientifiques, comme l’a rapporté le site chinois «Our Space».

Surnommée la «hutte mystérieuse», les scientifiques chinois semblaient toutefois s’accorder pour dire qu’il s’agirait d’un simple gros rocher. Une supposition faite puisque la zone est située dans le cratère Von Kármán se trouvant être le point de chute des météorites.

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021