Le premier «vrai» mille-pattes découvert en Australie

Découvert en décembre dans un forage à 60 mètres sous terre, ce nouveau spécimen de mille-pattes compte pas moins de 1.306 pattes.

Baptisé Eumillipes Perséphone par les chercheurs en référence à la déesse grecque des enfers, épouse d’Hadès, l’insecte possède plus de pattes qu’aucun autre être vivant sur terre. En effet, les autres espèces de mille-pattes découvertes avant lui n’en possèdent en réalité pas plus de 750.

#mercilascience! Vous ne pourrez plus dire à vos enfants que les mille-pattes n’ont pas du tout mille pattes. PE Marek et ses collaborateurs nous détaillent un vrai « 1306 » pattes dans @NatureComms, extrait de mines australiennes. Il s’appelle Eumillipes persephone. pic.twitter.com/r2gQ6Ugw8e — Erwan Paitel (@PaitelErwan) December 17, 2021

UN MILLIMÈTRE DE LARGE

L’animal ressemble à une ficelle d’environ un millimètre de large, mais mesure près de 10 centimètres de long. Selon une étude publiée le 16 décembre 2021, l’animal a «une tête en forme de cône avec d’énormes antennes et un bec pour se nourrir.» Comme beaucoup d’animaux vivant sous terre, le Eumillipes Perséphone ne possède pas d’yeux, il est incolore et se nourrit à l’aide d'un petit bec. Grâce à ses mille pattes, il arrive à se propulser et à ouvrir les fissures et crevasses de la terre pour se déplacer. Pour les scientifiques, cette découverte est un espoir pour la biodiversité car le mille-pattes joue un rôle vital dans les écosystèmes qu’il habite en mangeant des détritus et en recyclant les nutriments.

Leurs bébés éclosent avec seulement quatre pattes, mais peuvent continuer à développer de nouveaux segments, avec de nouvelles pattes, jusqu’à l’âge adulte