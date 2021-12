Que va faire le télescope James Webb dans l'espace ?

C'est un projet qui a coûté 10 milliards de dollars, mais il doit aider à répondre à ces deux grandes questions : «D'où venons-nous ?» et «Sommes nous seuls dans l'Univers?», selon la Nasa. Le télescope James Webb doit rejoindre l'espace durant les fêtes de fin d'année et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'humanité. Mais que va-t-il vraiment faire dans le vide spatial ?

pourquoi les scientifiques l'attendent depuis trente ans ?

Imaginé dès 1989 et lancé à l'aube des années 1990, le projet du JWST (acronyme officiel du James Webb Space Telescope) a mobilisé pas moins de 10.000 personnes durant trois décennies afin d'aboutir à sa conception. Un projet spatial titanesque dont la véritable construction a commencé à partir de 2004. Cumulant les retards et les couacs, le JWST a finalement coûté plus de 10 milliards de dollars (environ 8,845 milliards d'euros). Dès lors, on peut s'interroger sur la nécessité d'investir un budget aussi pharaonique dans un tel projet. Au regard des astronomes et des astrophisiciens, il s'agit d'un bon investissement.

Car le télescope James Webb doit succéder à Hubble, l'autre télescope spatial lancé en 1990, et qui entre dans sa phase de mise à la retraite. Surtout, cet objet qui embarque les technologies dernier cri en matière d'observation spatiale va permettre de sonder l'espace profond comme jamais auparavant. Contrairement à Hubble, placé autour de la Terre à 600 km d'altitude, James Webb sera quand à lui placé en orbite autour du Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, soit quatre fois la distance qui nous sépare de la Lune.

© Nasa/Alberto Conti

Une destination appelée point «Lagrange 2», qui lui assure une position «avec la Terre, le Soleil et la Lune tous du même côté de son pare-soleil, ce qui le place dans l'obscurité et dans un très grand froid. L'idée étant de lui permettre de travailler à l'abri des perturbations afin de maximiser son acuité visuelle dans le domaine de l'infrarouge : une longueur d'ondes invisible à l'oeil nu», explique à l'AFP Pierre Ferruit, coresponsable scientifique de l'ESA autour de ce projet. De quoi ouvrir des perpectives encore inconnues et qui pourrait apporter de nouvelles pistes autour des origines de la vie et d'éventuelles traces de mondes extraterrestres.

Qui est james webb ?

Si le télescope Hubble a été nommé en hommage à l'astronome américain Edwin Powell Hubble (1889-1953) qui a démontré l'existence d'autres galaxies dans l'univers, le télescope James Webb doit son nom à James Edwin Webb (1906-1992), l'un des directeurs et des pionniers du programme spatial de la Nasa dès 1961. Jusqu'en 1968, il sera l'un des hommes clés dans la réussite du programme Apollo qui a conduit l'homme à poser le pied sur la Lune en 1969. Le choix de donner son nom au télescope a donc été décidé par l'agence spatiale américaine en 2002 pour lui rendre hommage.

Quelles technologies embarque le télescope ?

Véritable joyau du savoir-faire des ingénieurs de l'aérospatial, le téléscope James Webb a réuni les talents des équipes de la Nasa, de l'ESA, de l'ESC (Canada) et d'Arianespace pour partir briller près du Soleil. Son immense miroir fait 6,5 mètres de diamètre, soit trois fois la taille du télescope Hubble. Il est composé de 18 panneaux hexagonaux qui ont nécessité d'élaborer un extraordinaire jeu de pliage afin d'être emboité dans la fusée Ariane 5, chargée de l'envoyer dans l'espace.

Après son largage, la phase de déploiement des panneaux sera la plus délicate, d'autant que le JWST devra également déployer un gigantesque pare-soleil de la taille d'un terrain de tennis (environ 8 m x 23 m). Ce dernier est quant à lui plié en forme d'accordéon pour se déployer en éventail une fois dans l'espace. Sa toile est fabriquée en kapton, un film qui permettra au télescope de résister à des variations de températures extrêmes entre 110 °C et -235 °C.

Il est à noter que la transformation de cet origami géant commencera 30 minutes après le décollage, mais plus de six mois seront nécessaires pour que cet instrument de haute précision soit achevé et près à l'emploi.

© Nasa/Chris Gunn

Selon la Nasa, il excellera dans le rendu des filtres infrarouge que le telescope Hubble ne pouvait pas voir. Surtout, sa taille impressionnante atteindra une telle acuité visuelle «que si vous étiez un bourdon à 380.000 km d'ici, soit la distance Terre-Lune, on pourrait vous voir», s'enthousiasme le cosmologiste John Mather, l'un des pères du JWST.

Quelles sont ses missions ?

Le télescope James Webb devrait être en service au moins cinq ans dans l'espace, mais comme souvent avec ce type d'instrument sa carrière est faite pour durer plus longtemps, et son travail pourrait durer plus de dix ans. Deux missions pour deux grandes questions.

Le James Webb devra aider à élucider deux grands mystères : D'où venons-nous ? et Y a-t-il une vie extraterrestre ?

A la première, le télescope pourra s'appuyer sur des technologies qui lui permettront de sonder l'espace profond et de remonter le temps en captant la lumière émise jusqu'à 13,6 milliards d'années environ, soit à seulement 200 millions d'années du fameux Big Bang qui a donné naissance à notre univers il y a 13,8 milliards d'années selon les scientifiques. Un véritable révolution en soit puisque, à titre de comparaison, Hubble ne permettait pas de «voir» au-delà des 500 millions après le Big Bang. De quoi repousser encore la limite de nos connaissances des origines.

Concernant, la recherche de traces de vie hors de notre Terre, le JWST va permettre de scruter de près plusieurs milliers d'exoplanètes identifiées. Ses instruments vont permettre aux experts d'analyser l'atmosphère de ces planètes et notamment de voir si celles-ci sont susceptibles d'avoir une atmosphère propice à l'apparition de la vie telle qu'on la conçoit. Et pourquoi pas de trouver enfin une vraie jumelle de la planète bleue.