Super-immunité : les personnes vaccinées et contaminées mieux protégées, selon une étude

Des scientifiques américains ont montré à travers une étude que les personnes doublement vaccinées qui contractent la Covid-19 seraient mieux protégées et développeraient une immunité «hybride».

Les vaccins sont en général conçus pour immuniser contre les maladies. Néanmoins, nous savons qu'avec cette infection qu'est le SARS-CoV-2, il est possible d’être contaminé, même si le schéma vaccinal a bien été respecté.

Une immunité hybride chez les personnes doublement vaccinées puis infectées

Plusieurs chercheurs américains se sont penchés sur les conséquences d’une infection au Covid-19, chez les personnes vaccinées. Une étude rendue publique le 16 décembre dernier, dans la revue scientifique Journal Of The American Medical Association, qui révèle précisement l'impact du virus.

Pour mener à bien leurs travaux, les épidémiologistes ont utilisé les données de deux cohortes: un premier groupe présentant un schéma vaccinal complet et contaminé par la Covid-19, puis, à titre comparatif, un second avec des individus vaccinés, mais qui n’ont jamais été infectés par le virus.

Le premier groupe présentait une importante quantité d’anticorps dans le sang, qui permettrait de développer cette immunité dite hybride et que l'ont peut aussi appeler «Super-immunité». Le Professeur Fikadu G. Tafesse, co-auteur de l'étude avait souligné que cette augmentation pouvait même parfois atteindre les «2.000%» du taux d'anticorps.

D'autres études confirment celle Du «JAMA»

Le «Centers for Disease Control and Prevention» a publié l'été dernier, une étude qui a révélé que la vaccination réduisait de plus de deux fois le risque de réinfection chez les personnes ayant déja été infectées.