Poches sous les yeux : quelles sont les causes possibles ?

Souvent associées à la fatigue, les poches sous les yeux appartiennent à ces petits défauts qu'on aime gommer. Pourtant, plusieurs causes peuvent en être à l'origine et pas seulement le manque de sommeil.

Première chose à savoir, les poches sous les yeux sont différentes des cernes. Ces dernières correspondent en effet à un assombrissement de la peau sur la paupière inférieure en raison d'une mauvaise circulation du sang à ce niveau ou à un affinement de la peau, tandis que les poches sous les yeux -appelées aussi poches malaires- sont liées à un gonflement des paupières.

Le vieillissement de votre peau avec l'âge est la raison la plus communément admise pour expliquer l'apparition de poches sous les yeux. Les années passant la peau des paupières a forcément tendance à se relâcher et à ne plus maintenir aussi bien la graisse présente sous chaque œil. Elle va donc «glisser» et former une petite poche visible.

Cependant, chez certaines personnes l'effet «poche» n'attend par le nombre des années. Elles peuvent être très marquées au moment du réveil. Ici, il s'agit de la lymphe, chargée d'éliminer les toxines, qui travaille moins bien et qui va provoquer un gonflement sur le contour oculaire. Ce gonflement est généralement passager et ne dure que les quelques heures consécutives au réveil.

Une hygiène de vie à surveiller

La génétique est également un facteur à prendre en compte, puisque des personnes relativement jeunes peuvent avoir des poches sous les yeux en raison de prédispositions familiales.

D'autres causes sont également évoquées par les professionnels de la santé. Les excès (alcool, tabac, drogues...), des allergies ou encore la prise de certains médicaments peuvent en être à l'origine. Retenez d'ailleurs qu'une hygiène de vie laborieuse peut en accélérer le développement.

Toutefois, ce type de gonflement des paupières est généralement bénin. Si ceux-ci ont tendance à s'accentuer brutalement, à vous démanger ou à être associés à des rougeurs, consulter votre médecin sans attendre.

Des conseils à suivre

Pour le quotidien, les professionnels recommandent d'abord de commencer par accorder davantage d'heures à votre temps de sommeil. Manger des plats équilibrés et moins riches en sel est conseillé, afin de mieux réguler le travail de la lymphe. Pour les personnes qui se maquillent, sachez que certains produits cosmétiques peuvent avoir tendance à amplifier les poches. Il est important de bien vous démaquiller avant de rejoindre votre lit.

De même, réduire la consommation d'alcool et de tabac aura aussi un impact positif sur cette partie du corps. Enfin, des compresses froides peuvent aider à faire disparaître plus rapidement les poches marquées au moment du réveil.