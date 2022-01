Covid-19 : les vaccins peuvent rallonger le cycle menstruel d’un jour, selon une étude

Une étude américaine publiée le 7 janvier dernier indique que le cycle menstruel de certaines femmes peut être allongé de près d’un jour après la vaccination contre le Covid-19. Un effet secondaire qui n’aurait pas de conséquence sur la santé, selon les chercheurs.

L’étude, publiée dans la revue Obstetrics & Gynecology, a étudié six cycles menstruels consécutifs chez 2.400 femmes de 18 à 45 ans qui ne prennent pas de contraception, et toutes vaccinées contre le coronavirus majoritairement avec Pfizer (55%), mais également avec Moderna (35%) et Johnson & Johnson (7%), ainsi que 1.500 personnes non-vaccinées pour établir une comparaison.

Selon les recherches, un allongement du cycle menstruel (période entre chaque début de règles) a bien été observé dans le groupe de personnes vaccinées : 0,64 jours en plus lors du cycle d'après la première dose, et 0,79 après la deuxième. Des résultats «très rassurants» selon Alison Edelman, auteure principale de l'étude et professeure d'obstétrique et de gynécologie à l'Oregon Health & Science University, qui rappelle que tout changement dans la durée du cycle inférieur à huit jours est considéré comme normal par la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique.

Des dérèglements temporaires

Cette étude a fait suite à de nombreux témoignages de femmes sur les réseaux sociaux et auprès des agences de pharmacovigilance concernant des changements dans leurs cycles après avoir été vaccinées contre le Covid-19.

Les scientifiques ayant travaillé sur cette étude ont donc affirmé : «Nous ne trouvons pas de changement cliniquement significatif dans la durée du cycle menstruel associé à la vaccination contre le Covid-19». Si de nombreuses femmes ont toutefois observé des changements dans leurs cycle, c’est notamment parce que «les systèmes immunitaire et reproductif sont interconnectés», a expliqué Alison Edelman à l’AFP. La vaccination libère «des protéines appelées cytokines, dont nous savons par d'autres maladies qu'elles peuvent dérégler» l'axe hypothalamique hypophyso-ovarien, qui régule les cycles menstruels.

L’étude indique cependant que ces bouleversements restent a priori temporaires, et les scientifiques souhaitent récolter davantage de données pour confirmer cet aspect temporaire des dérèglements du cycle menstruel, et souhaitent étudier plus spécifiquement les effets des différents vaccins.