Bactéries : voici les 9 objets les plus à risque dans une salle de bains

Si les toilettes ou le téléphone portable sont réputés pour rassembler de nombreuses bactéries, la salle de bain est aussi propice à la prolifération de ces dernières. Insoupçonnés, de nombreux objets du quotidien sont en effet potentiellement vecteurs d’infections graves en cas de manque d’hygiène.

Affectionnant la chaleur et l’humidité, les bactéries se plaisent en effet tout particulièrement dans la salle de bains. Ce sont des éléments essentiels à leur survie, expliquent les infectiologues.

Voici les 9 objets les plus propices au développement de bactéries dans ce lieu, dont le nettoyage et le remplacement régulier est primordial pour limiter les risques d’infections.

Les serviettes de toilette

Très souvent humides en raison de leur utilisation fréquente pour se sécher les mains après les avoir lavées, les serviettes de toilette regorgent de bactéries fécales.

Ces dernières sont donc un terrain de jeu idéal pour les gastro-entérites aiguës virales ou les infections respiratoires aiguës comme la grippe, ainsi que des complications plus graves comme la salmonellose et le staphylocoque doré.

«En étant humides, les serviettes de toilette favorisent la survie et la prolifération bactérienne. Il faut impérativement individualiser ces serviettes et ne pas les partager au sein de la famille. Ce sont tous les objets que l’on manipule avec les mains, les premiers vecteurs de bactéries», a expliqué le Pr Gayet.

La pomme de douche

«Une étude a montré récemment que la pomme de douche pourrait participer à la transmission d'une bactérie suspectée d'être à l'origine de la maladie de Crohn. Une autre menée aux États-Unis a souligné que le niveau de Mycobacterium avium, bactérie à l’origine de certaines infections pulmonaires chez les personnes affaiblies, pouvait être 100 fois plus élevé dans les pommes de douche que dans les autres robinets de la maison», a expliqué le professeur Stéphane Gayet, infectiologue au CHU de Strasbourg, dans un entretien accordé au site web Médisite.

Pour éviter ces potentielles complications, la marche à suivre est simple : détartrer l’objet une fois par semaine et laisser couler l’eau chaude pendant 30 secondes à puissance maximale avant utilisation.

Les rasoirs

Que ce soit pour les hommes ou les femmes, la problématique demeure identique à ce sujet. En laissant par exemple le rasoir dans le coin de la douche, cet accessoire va baigner dans l’eau stagnante et sera plus susceptible de développer des bactéries.

En cas d’infection, le résultat sera visible sur le visage, avec des risques de rougeur, d’abcès et de panaris. La majorité des abcès sont causés par un staphylocoque doré, qui se manifeste par des poches de pus à la surface de la peau.

Le canard en caoutchouc

Selon une étude suisse parue en 2018, le canard en caoutchouc, plongé dans une eau sale, abriterait plus de 75 millions de bactéries potentiellement pathogènes.

Les chercheurs en charge de cette enquête ont aussi constaté que 80% des canards étudiés possédaient des germes pouvant causé des légionnelles et de nombreuses maladies nosocomiales.

L’éponge en fibres naturelles

Une étude publiée dans le Journal of Clinical Microbiology en 1994 avait mis en lumière le fait que l’éponge en fibres naturelles était un foyer bactérien en raison de la chaleur humide observée dans une salle de bain.

«Les éponges naturelles sont encore plus facilement contaminées que les éponges synthétiques et de surcroît impossibles à décontaminer en raison de leur grande porosité et de leur particulière fragilité. Il faut donc se résoudre à les changer souvent», a détaillé le Pr Gayet.

Le rideau de douche

Souvent peu nettoyé, le rideau de douche traine régulièrement contre les parois mouillées de la baignoire, ce qui favorise la création de moisissures.

Pour y remédier, il est conseillé de le couper pour éviter ce type de contacts et de le faire sécher après chaque douche à l’extérieur. Si possible, il est même préférable de le déplier totalement et de le laver en machine si ce dernier est en tissu.

Ultime conseil : il est recommandé de changer le rideau de douche tous les ans au maximum pour éviter le plus possible la prolifération de bactéries.

Le gant de toilette/ la fleur de douche

A l’image du rasoir, le gant de toilette est souvent laissé à l’abandon sur le lavabo ou dans la baignoire, ce qui en fait un nid à champignons à cause de la chaleur, de l’humidité et du manque d’aération.

Pour éviter ces désagréments, il est nécessaire de bien le faire sécher et de le laver régulièrement.

Les remarques sont identiques pour la fleur de douche, l’unique différence réside dans le roulement pour son changement, fixé tous les deux mois pour limiter la présence de bactéries.

La brosse à dents

Au cœur de notre quotidien, la brosse à dents est un potentiel nid à champignons en raison de son humidité. Il faut donc la faire sécher après chaque utilisation.

Les cotons

Susceptibles de contenir des spores de champignons ou la bactérie staphylocoque doré, les cotons usagés doivent être jetés après chaque utilisation.