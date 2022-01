Espace : les 5 événements qui vont marquer 2022

Nouvelles fusées, grandes missions d'exploration, tourisme spatial... L'année 2022 promet d'être passionnante. Parmi la multitude d'événements qui rythmeront l'actualité spatiale, voici 5 rendez-vous à ne pas manquer en 2022.

Février 2022 : Le premier vol de starship

© SpaceX

L'événement : Starship, la méga-fusée du milliardaire Elon Musk, doit effectuer son tout premier vol orbital au cours de l'année. Il s'agit d'une étape-clé dans son développement. Le prototype sera lancé depuis le Texas, pour un vol de neuf minutes jusqu'à l'archipel d'Hawaii.

Pourquoi c'est important : Conçue par l'entreprise privée SpaceX, Starship est considérée comme l'avenir de la fusée. Imposante, performante, réutilisable... Et surtout, multitâches. Là où la plupart des fusées ont des fonctions bien définies, Starship pourra aussi bien déployer des satellites qu'acheminer des astronautes vers la Station Spatiale Internationale (ISS). Elle a d'ailleurs été choisie par la Nasa pour conduire les Américains sur la Lune d'ici 2025. «Ce que nous cherchons à développer avec Starship, c'est un moyen de transport généralisé pour de grandes quantités de masses ou de gens (...) n'importe où dans le système solaire», a résumé Elon Musk.

Le développement de Starship est donc très suivi, même si les prototypes ont souvent été moqués. Plusieurs tests se sont soldés par des explosions spectaculaires... Et le vol orbital risque de ne pas faire exception. «Il y a beaucoup de risques associés à ce premier lancement, donc je ne dirai pas qu'il est probable qu'il soit réussi», a convenu Elon Musk. «Mais je pense que nous ferons beaucoup de progrès.» SpaceX attend l'autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour programmer le vol.

28 Février 2022 : La première mission privée vers l'ISS

© Axiom Space

L'événement : Trois touristes embarqueront pour la Station Spatiale Internationale (ISS) en février 2022, accompagnés d'un astronaute professionnel. Ce voyage d'une semaine, baptisé Ax-1, est la première mission entièrement privée à destination de l'ISS.

Pourquoi c'est important : Depuis son ouverture en 1998, l'ISS accueille en grande majorité des astronautes américains, européens, japonais ou russes, triés sur le volet et chargés de mener des expériences scientifiques. Si quelques touristes s'y sont présentés, Ax-1 est la première mission entièrement privée. Elle est menée en collaboration avec Axiom Space, une start-up vendant aux touristes, astronautes privés ou chercheurs une «expérience» à bord de l'ISS. L'intérêt pour la Nasa est de lever des fonds. A terme, Axiom Space souhaite proposer jusqu'à deux vols privés par an vers la station.

mARS 2022 : le lancement du programme artémis

© NASA / Vue d'artiste

L'événement : L'année 2022 marque le début du programme Artémis, dont l'objectif est de renvoyer des Américains sur la Lune d'ici 2025. La première étape de ce plan - prévue en mars - a pour nom Artémis 1. Il s'agit d'une mission de test sans astronautes à son bord, censée vérifier le bon fonctionnement du vaisseau.

Pourquoi c'est important : Artemis 1 est le point de départ du programme spatial le plus ambitieux de la décennie. Cinquante ans se sont écoulés depuis le dernier voyage des hommes sur la Lune, et les Etats-Unis ne veulent plus se contenter de petites expéditions. «La prochaine fois que nous nous rendrons sur la Lune, ce sera pour y rester», a promis Jim Bridenstine, l'administrateur de la Nasa.

Pour ce faire, les scientifiques prévoient la création du «Lunar Gateway», ou «portail lunaire». Il prendrait la forme d'une base permanente que les astronautes pourraient utiliser comme poste d'installation à proximité de la Lune. Au-delà des recherches scientifiques, cet astre est également considéré comme un «terrain d'entraînement» face au plus grand défi du siècle : l'envoi d'astronautes sur Mars.

Juin / Juillet 2022 : Les premières observations de James Webb

© NASA

L'événement : Le téléscope spatial James Webb, qui a quitté la Terre le 25 décembre 2021, produira ses premières données scientifiques en milieu d'année. Ce laps de temps lui est nécessaire pour terminer sa phase de calibrage et d'alignement.

Pourquoi c'est important : Le téléscope James Webb est l'aboutissement d'un chantier de plus de trente ans, ayant coûté dix milliards de dollars. Les attentes des scientifiques sont élevées. James Webb a été conçu pour répondre à deux questions primordiales : d'où venons-nous, et sommes-nous seuls dans l'Univers. Le téléscope sera en service au moins cinq ans pour tenter de percer ces mystères. Il est équipé de technologies lui permettant de sonder des exoplanètes, et de «remonter le temps» en captant la lumière émise il y a 13,6 milliards d'années.

Septembre 2022 : Le Premier rover européen sur Mars

© ESA/ATG medialab

L'événement : L'Agence spatiale européenne (ESA) enverra son tout premier rover (ou «astromobile») sur Mars en septembre 2022. L'objectif de ce petit robot est de rechercher des traces de vie sur la planète rouge.

Pourquoi c'est important : Grâce au robot ExoMars, baptisé Rosalind Franklin en l'honneur d'une physico-chimiste, l'Union Européenne pourrait entrer dans le cercle très fermé des puissances ayant réussi à envoyer un rover sur Mars. Jusqu'ici, seules deux ont atteint cet objectif : les Etats-Unis en 1997 avec Sojourner (un exploit réitéré depuis avec Opportunity ou Curiosity), et la Chine en mai 2021, avec Zhurong. S'il parvient à se poser, Rosalind Franklin sillonnera la planète rouge aux côtés de trois autres rovers : Curiosity (sur Mars depuis 2012), Perseverance (février 2021) et Zhurong (mai 2021). Tous collectent des informations pour déterminer si, oui ou non, Mars a un jour abrité la vie.