Deux cosmonautes de l'ISS sortent dans l'espace aujourd'hui

Deux cosmonautes russes de la Station Spatiale Internationale (ISS) effectuent ce mercredi 19 janvier une sortie dans l'espace.

La sortie a débuté à 12h (heure française) et est retransmise en direct sur la chaîne youtube de l'Agence spatiale américaine (Nasa).

L'opération doit durer plus de sept heures. Elle est menée par les cosmonautes Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov, respectivement commandant de bord de l'ISS et ingénieur de vol. Tous deux sont arrivés à bord de la station en octobre 2021.

L'objectif de la sortie est de réaliser plusieurs opérations techniques sur Prichal, un module de l'ISS. Prichal permet à différents vaisseaux spatiaux de s'amarrer à la station. Les deux cosmonautes doivent y installer des câbles et des mains courantes.

Anton Shkaplerov et Pyotr Dubrov ne sont pas les seuls à vivre dans l'ISS actuellement : la station abrite aussi les astronautes Mark Vande Hei (Etats-Unis), Kayla Barron (Etats-Unis), Matthias Maurer (Allemagne), Thomas Mashburn (Etats-Unis) et Raja Chari (Etats-Unis).