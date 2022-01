Sanofi étudie des chameaux pour trouver un traitement contre le cancer

Depuis le début de l'année 2020, le laboratoire Sanofi collabore avec une camélerie du nord de la France. Les chercheurs espèrent mettre un point un traitement contre plusieurs maladies, dont le cancer.

On les imagine plutôt dans les dunes du Sahara et pourtant, un cheptel de soixante-dix dromadaires et chameaux s'épanouit à Feignies, à la frontière franco-belge. Cet élevage pour le moins atypique a attiré l'attention du laboratoire Ablynx, propriété de Sanofi et basé en Belgique, pour élaborer un tout nouveau traitement.

«Je ne m'attendais pas à cela. C'était énorme» se souvient Julien Job, le gérant de la camélerie, interrogé par la Voix du Nord. «Tout ce que je veux, c'est que cela ne soit pas envahissant pour les animaux. Après, si ce n'est qu'une prise de sang...»

une technologie prometteuse

Les chercheurs envisagent en effet de prélever un échantillon du sang des animaux afin d'analyser leurs anticorps. «La taille de cette molécule est dix fois inférieure à celle des anticorps conventionnels», a expliqué le laboratoire à la Voix du Nord. «Elle permet de circuler dans le corps humain et d'atteindre des maladies cibles auparavant inaccessibles».

Avec ces anticorps, les scientifiques ont inventé une nouvelle technologie baptisée «Nanobody». «Les axes de recherche sur l'application des Nanobody concernent l'inflammation, l'hématologie, l'immuno-oncologie et l'oncologie», a détaillé le laboratoire. Les maladies du sang, les cancers et autres tumeurs sont compris.

Le partenariat entre la camélerie et le laboratoire a été mis entre parenthèses par la pandémie. «On a hâte de reprendre avec le laboratoire», s'impatiente Julien Job.