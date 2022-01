Covid-19 : qu'est-ce que la parosmie, ce nouveau symptôme qui donne un goût de poubelle aux aliments ?

Deux ans après son apparition, de nombreux effets secondaires du Covid-19 continuent d'être rapportés. L'un d'eux, la parosmie, retient en ce moment l'attention des chercheurs. Il s'agit d'un symptôme qui, suivant les témoignages des personnes qui en sont atteintes, donne à certains aliments «un goût de poubelle».

Les scientifiques qui se sont penchés sur ce phénomène expliquent que la parosmie survient généralement après l’anosmie, autre symptome du Covid-19, qui correspond à la fameuse perte de l’odorat.

Pour la parosmie, il s’agit d’un dérèglement de l'odorat qui donne l’impression que la nourriture chaude sent les «poubelles», voire les «excréments», car elle dégage beaucoup plus de molécules que la nourriture froide.

Federica Genovese, experte du Monell Chemical Senses Center à Philadelphie aux Etats-Unis, explique que «lorsque le virus attaque les cellules de l'odorat, cela détruit des neurones», ce qui, dans certains cas, provoque l'anosmie.

Des symptomes pouvant durer jusqu'à un an

Concrètement, a-t-elle indiqué à Brut America, «d'autres neurones les remplacent mais se reconnectent mal. Du coup, pour certains patients, une pêche peut sentir... le basilic, dans le meilleur des cas. Car cela peut vite dégénérer et les odeurs peuvent vraiment être désagréables.»

La scientifique tient néanmoins à se montrer rassurante, car, normalement, tout finit par rentrer dans l'ordre dans la mesure où les neurones ayant une durée de vie limitée, elles se reconnectent tôt ou tard correctement dans la majorité des cas.

En attendant, les malades doivent s'armer d'un peu de patience, les effets de la parosmie pouvant durer entre six mois et un an, voire plus selon les cas. Il est à noter enfin que, chez certains patients, l'anosmie n'est pas forcément suivie d'une parosmie.