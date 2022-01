Vaccin contre le Sida : des personnes reçoivent une première dose pour la recherche

Un nouvel espoir contre le Sida après quarante ans de recherche. Moderna a annoncé, jeudi 27 janvier, entrer dans une première phase d'essais cliniques pour son vaccin à ARN messager visant à neutraliser le VIH. Les premières doses ont été injectées à des volontaires.

L'entreprise américaine de biotechnologie, accompagnée par l'organisation International AIDS Vaccine Initiative, a indiqué que les essais seront menés sur le territoire des Etats-Unis sur 56 adultes en bonne santé et séronégatifs.

Une nouvelle qui rappelle également le coup d'accélérateur que la technologie de vaccin à ARN messager a pu donner au secteur de la santé, notamment contre le Covid-19.

Dans les faits, Moderna aurait conçu un vaccin capable de stimuler la production d'anticorps (les bnAb) dont il est établi qu'ils peuvent s'attaquer aux nombreux variants du VIH, le virus responsable de la maladie du Sida. Selon les chercheurs, ce vaccin permettrait d'«éduquer les lymphocytes B, qui font partie de notre système immunitaire, à produire ces anticorps».

Ce candidat vaccin expérimental se résume, pour l'heure, à l'injection d'un immunogène identifié par les laboratoires. Cette substance serait capable de provoquer une première réponse immunitaire. Parallèlement, un immunogène de rappel sera injecté par la suite, est-il détaillé.

ANNOUNCEMENT : We are proud to announce that the first participant has been dosed in the Phase 1 study of mRNA-1644, our experimental #HIV #mRNA #vaccine candidate. Learn more about this exciting venture with @IAVI: https://t.co/apeIJpPbxz pic.twitter.com/1fON4j9hP7

— Moderna (@moderna_tx) January 27, 2022