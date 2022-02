Moonfall : La lune pourrait-elle vraiment nous tomber sur la tête ? La Nasa répond

Et si la lune entrait en collision avec la Terre ? C'est sur ce postulat que le film Moonfall cherche à offrir du grand spectacle. Mais le scénario catastrophe du nouveau film de Roland Emmerich est-il probable ?

Attendu dans les salles obscures à partir du 9 février prochain, Moonfall donne à voir ce qui pourrait sans doute être la pire catastrophe que l'humanité puisse connaître : la collision de la Lune avec sa planète maîtresse. Et si Hollywood prend ici de nombreuses libertés pour développer cette catastrophe, le réalisateur germano-américain Roland Emmerich et les scénaristes Spenser Cohen et Harald Kloser ont tout de même cherché à s'appuyer sur un minimum de véracité scientifique pour créer leur récit et sa mise en scène.

Interrogé à ce sujet par les médias, Roland Emmerich explique : «Nous nous sommes entretenus avec quelqu’un qui travaille au Jet Propulsion Laboratory de la Nasa à Pasadena. Ce qu’il nous a confié était très intéressant : "Si la lune était déviée de son orbite, elle décrirait une orbite elliptique et non plus sphérique, et celle-ci se réduirait de plus en plus jusqu’à ce que la Lune percute la Terre". C’est le premier élément qui nous a enthousiasmés. Ensuite, on a appris que quelle que soit la proximité entre la Lune et la Terre, la force de gravité reste la même. Cependant, la lune du film n’est pas une lune naturelle, si bien qu’elle cherche à réintégrer son orbite d’origine. On a joué sur ce phénomène en l’amplifiant».

La théorie de la gravité expliquée par la Nasa

Mais qu'adviendrait-il donc dans le cas où notre satellite naturel entrerait dans une valse mortelle avec la Terre ? A cette question, la Nasa s'était voulue rassurante dans une vidéo scientifique publiée sur YouTube en 2015, basée sur une expérience à faire avec des enfants proposée en 2008. Concrètement, la vidéo ci-dessous intitulée «Pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre ?» a été produite à des fins pédagogique.

On y explique aux enfants que la gravité terrestre exerce une force d'attraction sur les objets. Cette théorie, qu'Albert Einstein (1879-1955) a démontrée, est également valable dans l'espace où plus un objet est massif, comme une étoile, plus l'espace qui l'entoure est incurvé. Ainsi, la Terre est attirée par le soleil parce que l'espace est incurvé par notre étoile, de même, la Lune est attirée par la Terre en suivant ce principe.

Ce qui fait qu'un objet céleste ne percute pas un autre plus massif est à comprendre dans son orbite. «La façon dont les objets se déplacent dans l'espace les uns autour des autres dépend en fait de la masse des deux objets impliqués et de leur distance», souligne la Nasa.

Alors quid de notre lune ? «Le mouvement permanent de la Lune conjugué à sa distance de la Terre lui permet d’être en équilibre parfait entre chute et flottement. Si son mouvement était plus lent, elle tomberait sur Terre. S’il était plus rapide, elle flotterait de manière incontrôlée dans l’espace», explique de son côté l'ESA.

Pour que la Lune sorte de son orbite, il faudrait donc qu'elle soit percutée par un autre objet céleste massif. Après avoir également perdue de sa masse et décélérée avec le choc, il serait possible d'imaginer une catastrophe d'ampleur. Mais la probabilité qu'un tel choc cosmique se produise reste infime.