Espace : le télescope James Webb a pris sa première photo

Un mois après son lancement, le télescope spatial James Webb a pu observer sa première étoile, ce vendredi 11 février. Un premier cliché, flou, représente dix-huit fois le même astre.

Cette photographie est tout à fait normale, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du processus d'alignement de son miroir principal.

Afin de faciliter la manoeuvre, le télescope James Webb avait pris pour cible une étoile particulièrement lumineuse, située dans la Grande Ourse.

Ainsi, les 18 points lumineux reçus correspondent à la lumière réfléchie par l'étoile dans les 18 segments hexagonaux qui constituent le grand miroir principal. Il s'agit désormais de les aligner petit à petit pour qu'ils ne produisent plus qu'une image nette et unique.

Ce processus prendra environ un mois, puis il devra être répété avec les autres instruments scientifiques à bord, qui n'ont pas encore assez refroidi pour être utilisés. Et cette fois-ci, des étoiles à la lumière de plus en plus faible seront utilisées comme test.

A côté de ce premier cliché, le télescope a également pris un selfie, toujours grâce à NIRCam. Sur cette image en noir et blanc publiée par la Nasa, les 18 petits miroirs du télescope apparaissent très clairement, grâce à la lumière venue des étoiles et s'y réfléchissant. Une photo qui s'avère très utile car les équipes de la Nasa vont pouvoir vérifier l'alignement de l'appareil avec ses instruments scientifiques.

Bonus image! When it’s time to focus, sometimes you need to take a good look at yourself.





This “selfie” taken by Webb of its primary mirror was not captured by an externally mounted engineering camera, but with a special lens within its NIRCam instrument. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/XtzCdktrCA

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) February 11, 2022