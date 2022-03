Mars : l’incroyable fleur de roche découverte par le Rover Curiosity

Le rover Curiosity envoyé par la Nasa, a photographié une «fleur de roche» à la surface de Mars. Elle serait due à la présence d’eau saturée en sulfates.

C’est sur son compte Twitter que le rover martien Curiosity a fait part de sa découverte, le 1 er mars aux environs de deux heures du matin : «Avec mon imageur à main (MAHLI), j'ai repéré cette belle, fragile et minuscule caractéristique. C'est une concrétion, érodée par une roche sédimentaire qui a été cimentée par une eau souterraine riche en minéraux. Sa taille ? Seulement 1 cm».

C’est grâce à un processus de mise au point embarquée que le MAHLI, situé à l’extrémité du bras robotique du rover Curiosity, a pu transmettre un tel cliché. Deux à huit images ont été prises puis fusionnées. Une vidéo 3D a été modélisée pour représenter cette découverte.

C'est le printemps les roches éclosent sur mars! Mineral formation | Mars Curiosity Sol 3396 by @stim3on in #3D, #VR or #AR https://t.co/0ELVQtILu3 via @sketchfab

