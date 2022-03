Les écrans néfastes pour le développement des enfants ? Les scientifiques ne sont pas si catégoriques

Faut-il s'alarmer de la surexposition des enfants aux écrans, scotchés sur leurs smartphones, tablettes et ordinateurs ? L'idée inquiète régulièrement des personnalités et responsables politiques, qui appellent à en faire un enjeu de santé publique. Pourtant, une récente étude nuance le phénomène.

En décembre dernier, une centaine de députés français s'étaient exprimés dans une tribune publiée dans le Monde au sujet du risque des écrans sur le développement des enfants. «La surexposition des enfants aux écrans pourrait être le mal du siècle», avaient-ils estimé.

Avec la crise du Covid, cette crainte a en outre trouvé un nouvel écho. La fermeture des écoles et les confinements ont exposé les très jeunes aux écrans, dans le cadre scolaire ou récréatif.

Suscitant l'inquiétude de personnalités aussi diverses que l'ex-candidat à la présidentielle Benoît Hamon ou le chanteur du groupe Indochine, Nicolas Sirkis, qui avaient également signé la tribune dans le Monde.

Le risque pour les enfants : un retard de développement intellectuel, voire psychomoteur. Les écrans auraient «une influence néfaste sur le sommeil, l'alimentation ou encore la gestion des émotions» et ils menaceraient également «l'acquisition du langage et la mémorisation des savoirs», selon les signataires de la tribune.

Fin février, ces derniers ont déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour mener des actions de sensibilisation plus poussées.

Pourtant, les psychiatres et spécialistes du développement de l'enfant restent pragmatiques : si les études sur le sujet sont nombreuses, leurs conclusions varient beaucoup, de même que leur qualité, inégale.

Sheri Madigan, PhD, of University of Calgary and JAMA Psychiatry Web Editor @JohnTorousMD discuss "Association of Screen Time With Internalizing and Externalizing Behavior Problems in Children 12 Years or Younger: A Systematic Review and Meta-analysis." https://t.co/rPjGV0aLNP

— JAMA Psychiatry (@JAMAPsych) March 16, 2022