Des scientifiques auraient inventé un traitement pour éviter de devenir sourd

Une équipe de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT), en lien avec la startup Frequency Therapeutics, a publié le 29 mars dernier une étude dans laquelle ils affirment avoir développé une nouvelle thérapie régénérative pour retrouver l’audition.

Cette thérapie permettrait de se passer d’appareils auditifs ou d’implants cochléaires qui sont utilisés en cas de perte de l’audition. Les scientifiques utilisent de petites molécules pour programmer les cellules progénitrices, des cellules proches des cellules souches de l’oreille interne, afin de créer de minuscules cellules ciliées qui permettent d’entendre.

Ces cellules ciliées déclinent lorsqu’elles sont exposées à des bruits forts ou à certains médicaments, notamment des antibiotiques et des traitements chimiothérapies. Le médicament est directement injecté dans l’oreille afin de régénérer ces cellules de la cochlée.

de Nouveaux résultats à venir

A ce jour, la société a dosé plus de 200 patients et aurait constaté des améliorations de la perception de la parole dans trois études cliniques. Dans leur compte rendu, les scientifiques se sont réjouis en affirmant que «certaines de ces personnes [dans les essais] n'ont pas pu entendre pendant 30 ans, et pour la première fois, elles ont dit qu'elles pouvaient entrer dans un restaurant bondé et entendre ce que leurs enfants disaient».

Pour les chercheurs, au-delà de leur projet, les travaux ont permis d’ouvrir la voie à d’autres recherches sur les cellules progénitrices et conduire ainsi à de nouveaux traitements.

A présent, l’équipe recrute 124 personnes pour réaliser de nouveaux essais dont les résultats préliminaires devraient être disponibles au début de l'année prochaine.