Les champignons hallucinogènes lutteraient contre la dépression, selon une étude

Exit les antidépresseurs, bonjour les champignons hallucinogènes. Selon une étude datant du 11 avril, ceux-ci permettraient de lutter contre les formes graves de dépression de manière plus efficace que les antidépresseurs.

C’est en tout cas ce qu’ont révélé des scientifiques du Centre pour la recherche psychédélique du Collège impérial de Londres, dans Nature Medicine. Les résultats de leur étude, basée sur les scanners cérébraux de 60 personnes, auraient révélé que cette drogue pourrait traiter la dépression. Plus précisément, les champignons possèdent de la psilocybine, une substance hallucinogène qui produit des effets similaires à ceux du LSD.

Les chercheurs ont ainsi constaté des connexions accrues entre les différentes régions du cerveau des patients après avoir consommé des champignons hallucinogènes, avec dans la durée une amélioration de l’humeur. Les chercheurs ont affirmé que cela n’avait pas été observé avec des médicaments standards.

Des recherches supplémentaires

Avant de se poser en alternative crédible à des antidépresseurs souvent décriés car trop normalisés, la psilocybine devra être soumise à d’autres expériences. Des recherches supplémentaires sur un plus grand nombre de patients, et pendant plus longtemps, sont ainsi à prévoir afin de confirmer ses bénéfices sur la durée. A ce jour, les chercheurs ne sont d’ailleurs pas exactement capables d’expliquer les données constatées dans leurs études.

Pour autant, leur découverte leur a permis d’avancer dans la compréhension du cerveau et, peut-être, de trouver des traitements contre d’autres maladies mentales.