Espace : ce dimanche 17 avril, vous pourrez observer un alignement exceptionnel des planètes dans le ciel

Saturne, Mars, Vénus et Jupiter s'aligneront parfaitement dans le ciel avant l'aube ce mois-ci.

Saturne, Mars et Vénus se regroupent d'ores et déjà depuis fin mars, mais ce n'est qu'à partir de la mi-avril que Jupiter les rejoindra. La date exacte prévue est le 17 avril.

Les observateurs situés plus à l'Est et au Sud de l'Amérique du Nord pourront assister à ce spectacle très tôt au petit matin, tandis que ceux du Nord-Ouest du Pacifique ne verront l'amas se lever qu'environ une heure avant le lever du soleil.

In early April, Venus, Mars, and Saturn form a trio in the sky. Not to be left out, catch Jupiter similarly close to Venus on April 30.





More of "what's up" this month: https://t.co/TSK1zbIbrc pic.twitter.com/UJHKpGmNro

— NASA (@NASA) March 31, 2022