Espace : le télescope Hubble détecte la plus grosse comète jamais observée

Grâce au télescope spatial Hubble, les scientifiques ont détecté la plus grosse comète jamais observée : Bernardinelli-Bernstein. D'environ 140km de diamètre, elle semble se diriger vers la Terre.

Mais pas de panique : «elle ne s'approchera pas plus de nous que la planète Saturne», indique la Nasa. Elle ne heurtera donc pas la Terre.

Big news! No. Really. @NASAHubble confirmed the largest comet ever. Its nucleus is bigger than Rhode Island.





But don't worry: the comet won't come any closer to Earth than Saturn: https://t.co/yiZe9Quanh pic.twitter.com/dui5dfdxs8

— NASA (@NASA) April 12, 2022