La plus grosse dent d'Ichtyosaure, reptile géant préhistorique, découverte dans les Alpes

La plus grosse dent d’un ichtyosaure a été retrouvée dans les Alpes suisses. Publiée ce jeudi 28 avril dans une étude, cette trouvaille a pu être faite grâce à trois fossiles de ces immenses reptiles marins vivant il y a 250 millions d’années.

Apparus il y a 250 millions d’années environ et considérés comme l’un des plus grands animaux ayant vécu sur Terre, les ichtyosaures pouvaient mesurer plus de 20 mètres et peser jusqu’à 80 tonnes.

Si la plupart d’entre eux ont disparu il y a 200 millions d’années, certains spécimens plus petits ont survécu jusqu'à il y a 90 millions d'années. Moins grands que l’actuel animal le plus gros sur Terre, à savoir la baleine bleue qui peut mesurer jusqu’à 30 mètres, ils étaient comparables aux grands cachalots vivant actuellement sur le globe.

Découverts à 2.800 mètres d’altitude dans le canton des Grisons en Suisse entre 1976 et 1990, les trois fossiles ont été étudiés en détail ces dernières années. Ils ont été retrouvés au sommet des montagnes puisque le fond marin de l’époque, entourant le super-continent de la Pangée, a été déplacé en raison de la tectonique des plaques.

Une dent trois fois plus grosse que le record précédent

La dent retrouvée sur l’un des spécimens a explosé le record précédent, avec une mesure trois plus importante. Cette dernière a une taille «énorme, même pour un ichtyosaure: sa racine est de 60 millimètres de diamètre», a analysé Martin Sander, de l'université de Bonn, dans un communiqué.

L’ancien record était détenu par un animal long de 18 mètres environ avec une dent de 20 millimètres de diamètre. Malheureusement, la taille du nouveau détenteur du record n’a pas pu être établie puisque la majeure partie de la couronne de la dent n’a pas pu être retrouvée.

Une vertèbre et dix fragments de côtes ont aussi été retrouvés par les chercheurs, permettant d’établir que le premier ichtyosaure mesurait environ 20 mètres de long. Le second spécimen déterré mesurait près de 15 mètres selon les sept vertèbres examinées.

Le record du plus grand ichtyosaure, découvert au Canada et nommé Shonisaurus sikanniensis, est de 21 mètres de long.