Nasa : qui sont Helga et Zohar, les 2 torses féminins bientôt envoyés autour de la Lune ?

Le programme Artemis 1 a pour but d’établir une présence humaine sur la Lune au cours de la décennie. Dans ce cadre, la Nasa a équipé de capteurs deux mannequins afin d’appréhender les effets nocifs du rayonnement spatial sur le corps de la femme.

Baptisés Helga et Zohar, les mannequins s’apprêtent à faire deux fois le tour de la Lune, a rapporté SciencePost. Ils sont équipés de plus de 10.000 capteurs passifs et de 34 détecteurs de rayonnement actifs.

L’un portera une protection -un gilet appelé AstroRad- tandis que l’autre fera le voyage jusqu’à la Lune sans. D’après le site scientifique, un troisième mannequin destiné à récolter des données sur les accélérations de vol et les vibrations sera également du voyage.

Le programme Artemis doit, pour la toute première fois, faire atterrir une femme sur la Lune. Or, celle-ci pourrait être plus susceptible de souffrir à l’exposition de rayonnements spatiaux. Une femme aurait plus de risque de développer un cancer ou de subir un effet néfaste sur sa santé reproductive.

Le lancement de la première fusée doit se faire au cours de l’année, sûrement cet été, à partir de la Floride (Etats-Unis) avec cette mission non habitée autour de l’astre de la nuit.

un voyage de 26 jours

La fusée géante Space Launch System (SLS) de la Nasa sera coiffée de la capsule Orion, à l’intérieur de laquelle se trouveront les astronautes. En suivant la même trajectoire que la mission Apollo 8, la fusée fera le trajet entre la Terre et la Lune pour un voyage estimé à 26 jours.

Le 19 avril dernier, la SLS a été ramenée dans son bâtiment d'assemblage pour subir des modifications après un premier test raté sur son aire de lancement en Floride.

Le test consistait à répéter toutes les étapes menant à un lancement, du remplissage des réservoirs au compte à rebours final -stoppé juste avant l'allumage des moteurs.

La Nasa n'a pour le moment pas précisé quand elle comptait procéder à un nouvel essai, mais les réparations dans le bâtiment d'assemblage devraient prendre au minimum plusieurs semaines.

La date de décollage de la SLS sera annoncée à l'issue de la répétition générale. Les fenêtres de lancement suivantes, notamment déterminées par la position de la Terre et de la Lune, s'étendent du 29 juin au 12 juillet, puis du 26 juillet au 9 août.