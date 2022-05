Espace : première preuve en image d'un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie

Une collaboration internationale d'astronomes a prouvé jeudi en image l'existence d'un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie, Sagittarius A, trois ans après la première photo d'un trou noir, situé dans une galaxie lointaine.

La «silhouette» du trou noir se découpant sur un disque lumineux de matière rappelle celle du trou noir de la lointaine galaxie M87, qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Les scientifiques y voient la preuve que les mêmes mécanismes de la physique sont à l'œuvre au cœur de deux systèmes de taille très différente.

We finally have the first look at our Milky Way black hole, Sagittarius A*. It’s the dawn of a new era of black hole physics. Credit: EHT Collaboration. #OurBlackHole #SgrABlackHole



