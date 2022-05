Espace : Une mystérieuse «porte» photographiée sur Mars intrigue les internautes

Le rover Curiosity, déployé par la Nasa sur Mars en 2012, continue d'envoyer sur Terre des clichés de la planète rouge. L'une de ses récentes prises de vue a de quoi intriguer.

Datée du samedi 7 mai, l'image semble tirée d'un film de science-fiction. Dans le paysage désolé de la planète Mars, apparaît une sorte de porte, bien rectangulaire et parfaitement taillée dans une formation rocheuse.

Base américaine ultra-secrète ou refuge pour Martiens : les spéculations vont bon train sur les réseaux sociaux.

VIDEO - https://t.co/xywZSgTkss



Mars images show a perfect doorway entrance with something inside ! The best example of a Mars Door so far I would say. Hard to deny this one.



It closely resembles some of the tomb entrances at the Valley of the Kings in Egypt. pic.twitter.com/wzrbrIQzzr

— ArtAlienTV (@ArtAlienTV) May 11, 2022