Le paléontologue français Yves Coppens est mort à l'âge de 87 ans

L'illustre paléontologue français Yves Coppens, découvreur du fossile de Lucy, en Éthiopie, est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé ce mercredi son éditrice Odile Jacob.

Le paléontologue français de renommée internationale Yves Coppens est décédé ce mercredi 22 juin à l'âge de 87 ans, des suites d'une longue maladies, selon les précisions transmises par Odile Jacob et sa maison d'édition du même nom.

#Yves Coppens nous a quittés ce matin. Ma tristesse est immense. Yves Coppens était un très grand savant, paléontologue de renommée mondiale, membre d’innombrables institutions étrangères, mais surtout professeur au Collège de France et membre de l’Académie des sciences. — Odile Jacob (@EditriceOJacob) June 22, 2022

Né en 1934 à Vannes (56), il a dès son plus jeune âge été attiré par l'archéologie et la préhistoire, une passion suscitée par les proches alignements de mégalithes de Carnac. Sa nomination, en 1959, comme chercheur dans le laboratoire de l'Institut de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle lui a offert la possibilité de partir en Afrique, avec des expéditions au Tchad, en Éthiopie, puis en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, en Indonésie et aux Philippines. C'est là qu'il découvrira ses premiers fossiles d'hominidés.

Mais c'est en 1974, alors qu'il participait à un projet regroupant plusieurs scientifiques internationaux, qu'il connaitra sa plus grande réussite. Aux côtés des scientifiques Maurice Taieb et Donald Johanson, dans la dans la dépression de l'Afar en Ethiopie, l'équipe mettait au jour le fossile d'hominidé le plus complet jamais trouvé, un australopithèque âgé de 3,2 millions d'années. Ce dernier allait être surnommé Lucy, en référence à la chason des Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds», chantée à l'époque par cette équipe de savants.

Au total, Yves Coppens sera cosignataire de six hominidés. Une vie de recherche qui lui fera définitivement affirmer que «le développement technique et culturel dépasse le développement biologique», à savoir que l'évolution biologique est désormais secondaire dans la transformation de l'Homme, par rapport à son apport culturel.

Une vie institutionnelle

Après ses différents faits d'armes sur le terrain, il a ensuite gravi les différents échelons des institutions scientifiques françaises, comme professeur du Muséum national d'histoire naturelle, jusqu'à être professeur honoraire au Collège de France depuis 2005.

Ce passionné de transmission - il est l'auteur de plus d'un millier d'articles scientifiques et de plusieurs livres - dont le sens de la formule faisait merveille dans de nombreux ouvrages grand public et émissions de radio, a souvent été sollicité par les hommes politiques. En 2002, il avait préparé la Charte de l'Environnement voulue par le président Jacques Chirac, et qui sera intégrée dans la Constitution française en 2005.

En 2010, c'est Nicolas Sarkozy qui lui demandait de présider le conseil scientifique chargé de la conservation de la grotte de Lascaux, alors dans un état critique.

Yves Coppens était membre de l'Académie des Sciences, de celle de médecine, et de nombreuses académies étrangères. Son seul échec en ce sens aura été de ne pas avoir pu intégrer l'Académie française, en 1998.