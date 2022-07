La médaille Fields, le «Nobel» des mathématiques, est remise aujourd'hui

La médaille Fields, plus haute distinction en mathématiques, sera remise ce mardi 5 juillet à Helsinki en Finlande. Elle équivaut à un prix Nobel (inexistant pour cette discipline).

C'est le Graal de celles et ceux qui ont décidé de consacrer leur vie aux chiffres. Comme à chaque fois depuis sa création en 1936, la médaille Fields est délivrée au cours du Congrès international des mathématiciens. Tous les quatre ans, elle vient ainsi récompenser quatre mathématiciens maximum, tous âgés de moins de 40 ans.

En 2018, la médaille Fields avait été attribuée à l'Italien Alessio Figalli, à l'Allemand Peter Scholze, à l'Indo-Australien Akshay Venkatesh et à l'Irano-Britannique Caucher Birkar.

La France, deuxième nation la plus récompensée

Avec 11 médailles à ce jour, la France est la deuxième nation la plus récompensée, selon un décompte établi par le journal Le Monde. Le total est porté à 13 médailles si l'on ajoute le Russe Maxim Kontsevitch, naturalisé Français après sa distinction, et Alexandre Grothendieck, apatride mais formé en France.

L'Hexagone se trouve ainsi derrière les Etats-Unis (14 médailles, dont un lauréat naturalisé après sa distinction), mais devant la Russie (9 médailles) et le Royaume-Uni (6 médailles).

Pourtant, le niveau des Français en mathématiques inquiète. En 2019, les élèves de CM1 ont obtenu 485 points lors de l'enquête TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), qui mesure leurs compétences dans cette discipline. Leur score se situe en-dessous de la moyenne internationale (529 points) et de la moyenne européenne (527 points).

Pour ne rien arranger, la réforme du lycée a sorti les mathématiques du tronc commun de Première et de Terminale. Elles sont devenues un enseignement de spécialité, libres d'être choisies ou non par les élèves. Face aux critiques, le gouvernement a fait marche arrière en juin. Les mathématiques ont été réintégrées au tronc commun de Première, sous forme d'option. Les élèves qui le souhaitent pourront donc les pratiquer en plus de leurs enseignements de spécialité.