Mathématiques : tout savoir sur Hugo Duminil-Copin, qui vient de remporter la médaille Fields

Le Français Hugo Duminil-Copin a remporté ce 5 juillet la médaille Fields. Voici ce qu'il faut savoir de l'un des mathématiciens les plus brillants de sa génération.

Le prix lui a été remis par l'Union mathématique internationale. Hugo Duminil-Copin a reçu ce mardi 5 juillet la médaille Fields. Comme tous les quatre ans depuis sa création en 1936, cette médaille récompense quatre mathématiciens maximum, tous âgés de moins de 40 ans. Elle est l'équivalent d'un prix Nobel.

Hugo Duminil-Copin est devenu le treizième Français à la recevoir, preuve de la «vitalité et de l'excellence de l'Ecole française des mathématiques», a souligné Emmanuel Macron.

Félicitations à Hugo Duminil-Copin qui reçoit le plus prestigieux prix en mathématiques : la médaille Fields ! Saluant ses travaux sur les probabilités et la physique statistique, cette distinction montre la vitalité et l'excellence de notre École française des mathématiques.

