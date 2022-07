Espace : la Nasa présente son plan pour rapporter des échantillons martiens sur Terre

Cap sur la Terre. Ce 27 juillet, la Nasa a détaillé son plan pour récupérer des échantillons de la planète Mars, afin de les étudier en laboratoire.

Le parcours est encore long. La Nasa l'a annoncé d'entrée de jeu : les échantillons martiens n'atteindront pas la Terre avant 2033. La collecte de ces petits morceaux de roche, essentiels pour comprendre si Mars abrite - ou a un jour abrité - une forme de vie, est périlleuse. Mais l'agence spatiale américaine a livré un plan d'action très détaillé lors d'une conférence, ce 27 juillet.

Pour l'instant, les échantillons sont récupérés par le rover (ou «astromobile») Perseverance, arrivé sur Mars il y a un an et demi. Perseverance dispose de plusieurs années pour préparer 43 tubes : une trentaine destinés à être étudiés sur Terre, et une dizaine de «secours», au cas où certains se perdraient. A l'heure actuelle, 11 échantillons sont déjà collectés.

Une fois cette étape terminée, la Nasa enverra en 2030 un atterrisseur (un engin spatial destiné à se poser sur un astre) sur Mars, équipé d'une mini-fusée et d'un bras robotique. Voici à quoi il devrait ressembler.

Here’s our updated plan to bring Mars samples to Earth:





The @NASAPersevere rover will take samples to a lander, so a robotic arm provided by @ESA can load them into an ascent vehicle. Two Mars helicopters will act as back-ups. Targeting return in 2033. https://t.co/jUMh6vMKnR pic.twitter.com/TOWFpp3sOk

— NASA (@NASA) July 27, 2022