Perséides : près de 200 étoiles filantes attendues dans le ciel la nuit prochaine

Un joli spectacle. La nuit prochaine, de 50 à 200 étoiles filantes colorées pourraient être observées dans le ciel pour accompagner la Pleine Lune. Ce phénomène marquera le pic de l’essaim météorique des Perséides qui n’arrive qu’une seule fois par an et qui dure jusqu’au 24 août prochain.

«C’est une pluie d’étoiles filantes qui résulte du passage d’une comète qui passe tous les 133 ans pas loin du Soleil. Dans sa course autour de celui-ci, elle laisse derrière elle une trainée de poussières. Ce sont celles-ci qui rencontrent la Terre à haute vitesse et qui vont dans la haute atmosphère en générant des étoiles filantes», explique à CNEWS Gilles Dawidowicz, vice-président de la société astronomique de France (SAF).

«Cet essaim arrive une seule fois par un avec une période maximale d’environ un mois», a-t-il ajouté.

Ces météores rouges, bleus ou verts peuvent filer à une vitesse frôlant les 58 km/seconde.

La Pleine Lune, un obstacle lumineux

Avec l’épisode caniculaire que traverse la France, le ciel sera dégagé et les conditions sont optimales pour profiter au maximum de ce spectacle céleste.

«C’est gratuit, sans danger et on n’a pas besoin de matériel comme le télescope, de lunettes ou de jumelles», indique Gilles Dawidowicz.

Néanmoins, un autre phénomène pourrait réduire les chances d’observer les étoiles filantes. Il s’agit de la Pleine Lune, qui se tiendra le même soir.

Toutefois, quelques solutions s’offrent aux amateurs d’astronomie pour observer ce phénomène. D'abord, il ne faut pas concentrer sa vue sur la Pleine Lune.

Le vice-président de la société astronomique de France indique également qu’«il faut s’éloigner de la pollution lumineuse des villes. Le mieux est d’être loin des lampadaires. Comme il fait bon, on met une couverture dans un champ ou dans un jardin et on regarde vers le nord-est» où se trouve la direction de la percée.

De son côté, la SAF organise une campagne d'observation autour du 12 août pour les Perséides pour inciter «les amateurs et professionnels à s'émerveiller ou se poser des questions sur l'origine et la dynamique de ces phénomènes».