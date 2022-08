Climat : «Medicane», quel est ce phénomène météo extrême qui pourrait survenir cet automne ?

La canicule marine qui touche la mer Méditerranée cet été pourrait constituer un terrain favorable à la création d'un phénomène climatique extrême cet automne : un «medicane». Conséquence directe du réchauffement global, celui-ci inquiète les spécialistes météo.

On l'appelle medicane et si le terme est quasiment inconnu pour le grand public, les prochaines années pourraient le voir devenir tristement populaire. Ce néologisme est né de la contraction de deux mots : Méditerranée et Hurricane (ouragan en anglais).

Et si le bassin méditerranéen était, jusqu'à ces dernières années, relativement épargné par ce type de phénomène météo extrême, le réchauffement climatique pourrait multiplier la probabilité d'un tel danger. A tel point que les scientifiques ne seraient pas surpris d'alerter la population cet automne.

Une probabilité accrue cette année

Car toutes les conditions semblent réunies pour assister à la formation d'un medicane. Bien sûr, il est en ce mois d'août encore impossible de prévoir la météo à plus de 15 jours, mais ce qui inquiète les météorologues est la période de canicule marine traversée cet été par la Méditerranée, avec des eaux atteignant des températures de 30° C, soit 5 à 6 degrés de plus que la normale.

Pour les spécialistes, c'est le refroidissement brutal des eaux à la fin d'un été particulièrement intense et chaud qui pourrait être la clé pour la formation d'un medicane. Car pour créer un tel ouragan, l'air humide et chaud près de la mer va devoir rencontrer une masse d'air froid, que l'automne pourrait amener, rapporte Météo France. Deux facteurs d'instabilité qui peuvent occasionner de violents orages.

un risque présent, voire très élevé

De plus, les températures extrêmes connues cet été pourraient favoriser le risque de medicane qui est «bien présent voire très élevé en cette fin d'été», explique Caroline Jane Muller, chercheuse au CNRS, à nos confrères du Figaro. Et d'ajouter : «On peut donc déjà prévoir, si ce n’est des medicanes, des épisodes pluvieux particulièrement dangereux».

Toutefois, de tels ouragans n'atteignent généralement pas les proportions connues dans les Caraïbes. Bien que classés parmi les phénomènes météo extrêmes, les medicanes resteraient brefs. Si ces grosses tempêtes pourraient occasionner des dégâts, ces petits ouragans n'atteindraient pas leurs homologues de catégorie 1.