Les journées sur Terre deviennent plus longues, selon des scientifiques australiens

Si la Terre a atteint son jour le plus court le 29 juin dernier, sa rotation a néanmoins ralenti depuis 2020 et a entraîné un allongement des journées de quelques millisecondes, selon les conclusions de deux scientifiques australiens. Un mystère qui n’a pas encore été résolu mais les chercheurs avancent quelques pistes de réflexion.

L’allongement à long terme de la rotation de la Terre représente une première depuis plus de cinquante ans. Matt King, directeur du centre ARC d’excellence en sciences arctiques et Christopher Watson, maître de conférences à l’université de Tasmanie, ont démontré dans une étude relayée par The Conversation, un média indépendant en ligne de la communauté universitaire, que la trajectoire à long terme de rotation de la planète est passée d’un raccourcissement à un allongement après 2020, faisant gagner à la Terre quelques millisecondes par journée.

Pour parvenir à cette conclusion, les deux chercheurs se sont appuyés sur les mesures prises par les horloges atomiques afin de les associer à d’autres mesures astronomiques précises déjà réalisées. Résultat : si le jour le plus court jamais observé sur Terre datait du 29 juin 2022, le ralentissement de la rotation de la Terre constaté depuis 2020 a eu des effets sur le rallongement des journées.

Diverses pistes évoquées pour expliquer ce mystère

Les pistes évoquées par les scientifiques pour expliquer ce phénomène ont mené à une succession de phénomènes climatiques, de l’explosion du volcan Tonga en passant par la fonte rapide des calottes glaciaires. Toutefois, rien d’alarmant n’a été remarqué dernièrement.

La piste la plus sérieusement envisagée par les scientifiques est celle menant à «l’oscillation de Chandler». Ce phénomène, exerçant une légère déviation de l’axe de rotation de la Terre pendant près de 430 jours, a diminué ces deux dernières années afin de suivre la courbe de rotation de notre planète.

De nombreux phénomènes influent sur le temps

En raison des effets de friction liés aux marées provoquées par la Lune, la rotation de notre planète ralentit et fait gagner à chaque journée 2,3 millisecondes tous les siècles.

Le réchauffement climatique joue aussi un rôle dans la vitesse de rotation de la Terre. La fonte des calottes polaires a réduit la pression à la surface, faisant migrer le manteau terrestre vers les pôles. Lorsque ce manteau se rapproche de l’axe de la Terre, la vitesse de rotation de notre planète augmente et chaque journée rétrécit de près de 0,6 milliseconde par siècle.

Les cycles des marées influent aussi sur la longueur d’une journée, ainsi que les tremblements de terre ou encore la variation du temps et du climat.