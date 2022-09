Retour sur la Lune : la fusée Artemis de la Nasa pourrait décoller fin septembre

Après deux annulations, la Nasa a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse que le décollage de la fusée Artemis devrait être possible à la fin du mois de septembre.

Une énième tentative. La Nasa pourrait essayer de faire décoller sa nouvelle méga-fusée vers la Lune le 23 ou le 27 septembre, après deux tentatives avortées en raison de problèmes techniques, a annoncé jeudi, Jim Free, un haut responsable de l'agence spatiale américaine, lors d'une conférence de presse.

Today at 11AM ET, join other @NASA leaders and me at https://t.co/olv5xmI6z8 for an update on our #Artemis I flight test. We'll replace a seal on a fuel feed line between the mobile launcher and @NASA_SLS while at the launch pad and test the repair under cryogenic conditions. pic.twitter.com/htrrR66WkO

— Jim Free (@JimFree) September 8, 2022