Retour sur la Lune : le décollage de la méga-fusée de la Nasa prévu mardi annulé à cause d'une tempête

Après deux annulations, la Nasa a annoncé, ce samedi 24 septembre, un nouveau report du décollage de sa nouvelle méga-fusée pour la Lune, prévu initialement mardi prochain, le 27 septembre, à cause de la formation d'une tempête.

Sous la menace de la tempête tropicale Ian, actuellement au sud de la Jamaïque, la Nasa doit préparer la fusée pour la rentrer à l'abri dans son bâtiment d'assemblage.

Artemis I update: @NASA is foregoing a launch opportunity Tuesday, Sept. 27, and preparing for rollback, while continuing to watch the weather forecast associated with Tropical Storm Ian.





— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) September 24, 2022