La fusée Blue Origin s'écrase après son décollage, sans faire de blessés

Un dysfonctionnement du lanceur a provoqué le crash de la fusée Blue Origin lundi 12 septembre.. Il n’y a pas de blessé grâce à la capsule qui a pu se séparer de l’appareil.

Le pire a été évite. Ce lundi, dans l'ouest du Texas, le lanceur de la fusée Blue Origin s'est écrasé peu après son décollage, a annoncé l'entreprise de Jeff Bezos, précisant que la capsule avait pu se séparer du reste de la fusée.

We’re responding to an issue this morning at our Launch Site One location in West Texas. This was a payload mission with no astronauts on board. The capsule escape system functioned as designed. More information to come as it is available.

— Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022