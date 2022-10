Prix Nobel de chimie 2022 : les Américains Carolyn Bertozzi et Barry Sharpless récompensés avec le Danois Morten Meldal

Le prix Nobel de chimie 2022 a sacré mercredi le Danois Morten Meldal, l'Américaine Carolyn Bertozzi et son compatriote Barry Sharpless, qui réussit l'exploit rarissime de décrocher un deuxième Nobel.

Il est la cinquième personne à remporter un deuxième Nobel. L'Américain Barry Sharpless a remporté mercredi le prix Nobel de Chimie au côté de sa compatriote Carolyn Bertozzi et du Danois Morten Meldal.

Le trio est récompensé «pour le développement de la "chimie click" et de la chimie bioorthogonale», a annoncé le jury dans sa décision.

Barry Sharpless, 81 ans, avait déjà remporté le prix de chimie en 2001 pour ses découvertes sur la technique de catalyse asymétrique.

Le chercheur américain basé en Californie et le Danois de 58 ans Morten Meldal, de l'université de Copenhague, sont sacrés pour leurs travaux pionniers en matière de «chimie clic», une nouvelle forme de combinaison de molécules.

BREAKING NEWS:



The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022