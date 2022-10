Espace : la Nasa propose une mission aux habitants de ces régions françaises

Avec le passage de l’astéroïde Eurybate, dimanche 23 octobre, la Nasa a proposé une mission aux habitants de plusieurs régions de France. Celle-ci consiste à prendre en photo le phénomène afin de permettre à l’agence spatiale américaine de recueillir des informations sur l’astéroïde.

Un conseil : soyez bien équipés. À défaut de faire partie de l’équipe de la Nasa, l’agence spatiale américaine propose une mission intéressante pour les habitants de plusieurs régions de France.

En effet, la Nasa a lancé, le 16 octobre dernier, la sonde Lucy dans le but d’observer des astéroïdes situés dans une zone proche de Jupiter pour mieux comprendre la formation du système solaire.

Et justement, ce dimanche 23 octobre, l’astéroïde Eurybate va passer, autour de 4h du matin, devant une étoile de la constellation des Gémeaux qui, pendant plusieurs secondes, va disparaître puis réapparaître.

«Eurybate est un astéroïde troyen de Jupiter vers lequel la sonde spatiale Lucy est actuellement en chemin», a noté l’association Française d’Astronomie. L’astéroïde survolera la mission lancée par la Nasa en août 2027.

Le passage de ce phénomène sera observable dans une diagonale qui s’étend schématiquement de la Nouvelle-Aquitaine jusqu’au Grand-Est et l’astéroïde passera alors par Bordeaux, Tours, Paris et Lille.

Photographier le phénomène

Pour mieux connaître cet astéroïde, la Nasa a appelé les habitants de ces régions à prendre en photo le phénomène dans le but de recueillir un maximum d’informations sur Eurybate. Ce dernier fait «environ 60 km de diamètre et se trouve approximativement à 600 millions de km de nous. Il va passer devant une étoile pendant environ dix secondes à travers la France», a écrit sur Twitter l’astrophysicien Eric Lagadec.

Votre mission, si vous l'acceptez ce 23 Octobre, à 4h du matin: un astéroïde nommé Eurybate, qui fait ~60 km de diamètre et se trouve à ~600 million de km de nous, va passer devant une étoile pendant ~10 secondes à travers la France. C'est ce que l'on appelle une occultation. pic.twitter.com/DpcCYjMIHT — Eric Lagadec (@EricLagadec) October 7, 2022

«C’est un peu comme une éclipse, mais au lieu d’avoir la lune qui passe devant le soleil, on a un astéroïde qui passe devant une étoile. La bande de visibilité est très petite et si on mesure la durée de l’occultation, on peut connaître la taille de l’astéroïde», a-t-il ajouté.